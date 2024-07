Clavijo asume la "vergüenza" del centro de menores migrantes de Lanzarote y carga contra el Gobierno y la UE

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asumido este lunes que el informe sobre la insalubridad del centro de menores de la Casa del Mar, en Arrecife (Lanzarote), gestionado por la Fundación SAMU, les llena de "vergüenza", pero cree que también "debería llenar de vergüenza a Europa y a España". "Lo que está ocurriendo es porque lo están permitiendo ellos. Esa es la realidad. Nosotros estamos haciendo lo que podemos y no será porque la Fiscalía, porque el gobierno de Canarias, porque las ONG lo hemos advertido y lo hemos dicho, pero al final la situación que tenemos es esta", ha indicado en una entrevista concedida a 'Televisión Española' y recogida por Europa Press. El presidente ha dicho que pese a las malas condiciones del centro --presencia de cucarachas, hormigas, cables 'pelados', suciedad generalizada y el triple de capacidad-- no lo van a cerrar porque la solución es dejar a los menores "en la calle" o que duerman "en la plaza bajo carpas". "Esa es la situación que estamos viviendo en Canarias, esa es nuestra desesperación", ha señalado, al tiempo que ha criticado el Gobierno central no quiera ceder instalaciones militares que están en desuso en Lanzarote, por ejemplo. Por ello ha indicado que es "imperioso" que se pueda modificar la ley de extranjería porque "eso permitiría no sólo empezar a sacar menores y darles un tratamiento mucho más digno, sino que todos los que siguen llegando diariamente" se les pueda atender de manera más digna. Clavijo ha lamentado también que Canarias lleva durante más de un año financiando en su totalidad el coste del mantenimiento de estos menores no acompañados, algo que ha vinculado, por ejemplo, con el avance de la ultraderecha, porque "no se sabe o no se está dando respuesta a situaciones como esta". Ha comentado que mucha gente "no es consciente" de la situación que se vive en Canarias y "ver bajar a un niño, una niña, de siete u ocho años, desesperado, con el miedo en los ojos, después de estar a lo mejor una semana a la deriva, hay que ver cuando llegan los niños que han tenido que tirar a un hermano o una hermana por la borda porque ha fallecido en la travesía, hay que ver cómo llegan con los pies hinchados, pies de patera que se llaman". La situación del centro de menores de Lanzarote ya están en manos de la Fiscalía y la Diputación del Común y la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha anunciado que interpondrá una querella criminal contra la Dirección General de Infancia del Gobierno de Canarias.

