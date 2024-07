Casillas: "Tirar por la borda una etapa maravillosa de España me parece asqueroso"

Madrid, 1 jul (EFE).- Iker Casillas, exportero internacional del Real Madrid, mostró su opinión acerca de todo lo que está ocurriendo los últimos tiempos en la Real Federación Española de Fútbol, a la que se quiso presentar hace cuatro años para presidente, y dijo que con la selección "se construyó algo muy bonito, la gente tuvo un sentimiento, vivió una etapa maravillosa y tirarla por la borda como se ha tirado me parece asqueroso".

Casillas fue uno de los grandes protagonistas de la mejor etapa de la historia de la selección española con los triunfos en dos Eurocopas (2008 y 2012) y un Mundial (2010).

En 2020 intentó sin éxito ser candidato para presidir la Real Federación Española de Fútbol.

"Hace cuatro años, cuando intenté presentarme, era por cambiar algunas cosas que había, pero eran trabas y más trabas y no te daban oportunidad. Decidí retirarme. ¿El paso del tiempo te ha dado la razón? No lo sé. Las cosas están ahí", confesó Casillas, durante la presentación del documental de Netflix ''LaLiga: más allá del gol', que se estrena el 15 de julio.

"La federación tiene que cambiar ciertas cosas, entre ellas las territoriales. Si no lo quieres cambiar no voy a ser yo el que vaya a combatir con mis arcos y flechas con mucha gente. Eso lo tendrá que hacer gente que pueda y sepa hacía qué camino quiere llevar la federación", apuntó.

"Es una pena porque yo he formado parte de la selección hasta 2016 y ver la situación que ha tenido no me gusta. Se construyó algo muy bonito, la gente tuvo un sentimiento, ha vivido una etapa maravillosa y tirarla por la borda como se ha tirado me parece asqueroso. No voy a ser yo el que este peleando ahí. Solo no puedo", manifestó.

Durante dieciséis temporadas, de 1999 a 2015, Iker Casillas fue el portero del Real Madrid, club que está dominando a nivel europeo los últimos años y que la próxima temporada tendrá en sus filas a Kylian Mbappé.

"La llegada de Mbappé es muy buena para LaLiga. Todos los jugadores querrán venir estando él. Es una pena que el Barcelona pase por una situación más complicada. Me gustaría que pudiese estar mejor para poder competir con el Real Madrid. LaLiga tiene que estar contenta de que un jugador como Mbappé venga al Real Madrid", concluyó. EFE

