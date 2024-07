Boye presentará una querella contra el juez Aguirre por los audios contra la amnistía

La defensa del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha anunciado este lunes que presentará una querella contra el juez Joaquín Aguirre, que instruye una causa sobre la presunta trama rusa del 'procés' independentista tras salir a la luz unos audios en los que presuntamente se posiciona en contra de la ley de amnistía. En una entrevista en Rac 1 recogida este lunes por Europa Press, Boye, ha tildado de "delirio" que cuando la ley no salió adelante en enero, al oponerse Junts, fuese por la influencia del juez. "Quiero pensar que este señor es la manzana podrida y que no hay un concierto generalizado para impedir la aplicación de una ley en vigor", ha dicho Boye, que ha pedido que se aparte al juez Aguirre de la causa y que se haga una inspección general en el juzgado para saber cuántas piezas más tiene este procedimiento. Boye ha recordado que tras la entrevista del juez Aguirre en la televisión pública alemana solicitaron su recusación, pero la Audiencia Provincial de Barcelona no les dio la razón y ahora solicita que se abra una investigación ajustada al derecho y a la legislación vigente. CORPORATIVISMO "Hoy ya no cabe malentender el corporativismo, que consiste en apartar a quien no cumple adecuadamente la función jurisdiccional o a quien actúa con desviamiento de poder", ha dicho el abogado. El audio que ha hecho público este lunes el diario Red presuntamente se escucha al juez Joaquín Aguirre asegurando que la ley de amnistía se tumbó por él: "Al gobierno le quedan dos telediarios alemanes. Dos. Entonces, hay gente que se está situando ya. Ha tomado partido y el partido soy yo".

