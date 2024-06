Temas del día de EFE España del domingo 30 de junio de 2024

VIOLENCIA MACHISTA

Madrid - Los crímenes machistas que han sacudido España este fin de semana, causando la muerte de cuatro mujeres y dos niños, siguen generando muestras de repudio y condolencia tanto en Fuengirola (Málaga) y Zafarraya (Granada) como en Las Pedroñeras (Cuenca) donde autoridades, amigos y familiares de las víctimas guardan luto por estos asesinatos.

Madrid - Tras el pacto para renovar el CGPJ, tanto su tramitación parlamentaria, como las medidas sobre regeneración democrática, el compás de espera en Cataluña y el debate sobre la financiación autonómica auguran un julio político sin visos de tregua entre los partidos a las puertas del verano.

Madrid - El Congreso y el Senado abren en julio una intensa actividad parlamentaria de carácter extraordinario con el fin de arrancar la ley que reforma el Poder Judicial y renovar a los vocales de su órgano de gobierno, paralizado desde hace cinco años, y que por fin tomarán posesión de sus cargos a finales de mes.

Madrid - Felipe VI entrega el próximo miércoles el despacho de alférez a la princesa Leonor, colofón a su estancia en la Academia General Militar de Zaragoza después de un año de formación, que proseguirá a partir de finales de agosto en la de la Armada en Marín (Pontevedra).

Burgos - La paleoantropóloga María Martinón, directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), reflexiona en una entrevista con la Agencia EFE sobre al impacto de la Inteligencia Artificial en la evolución humana, la investigación del pasado a través de nuevas líneas científicas y el presente del CENIEH, que este julio cumple su decimoquinto aniversario.

Barcelona - El aeropuerto de Barcelona-El Prat encara un verano de vértigo en el que espera batir récords de pasajeros dando así por superado el bache provocado por la pandemia, y con 50 rutas intercontinentales, la cifra más alta de su historia.

Madrid - Los supermercados españoles esperan contratar este verano a miles de personas, sobre todo en las zonas de playa por el turismo, aunque no lo tendrán fácil para atraer mano de obra al sector por distintos motivos.

Madrid - El Teatro Real estrena la ópera 'Madama Butterfly', de Giacomo Puccini, con dirección musical de Nicola Luisotti y puesta en escena de Damiano Michieletto, que traslada la acción a un prostíbulo de una comunidad japonesa en la periferia del Shangay actual.

Málaga - El cantante, compositor y guitarrista colombiano Juanes actúa este domingo en el festival Selvatic Fest de Málaga, primera parada de su gira en España, donde repasará sus veinte años de carrera musical y canciones que son ya historia del rock latino, como 'Camisa negra', 'A Dios le pido', 'Es por ti' o 'Me enamoro'.

Almagro (Ciudad Real) - A pocos días de que comience la 47 edición del Festival Internacional del Teatro Clásico de Almagro, la directora del festival, Irene Pardo, celebra en una entrevista con la Agencia EFE que el corazón del evento "empieza a latir con fuerza". Por Aníbal de la Beldad.

Madrid.- Un thriller de investigación con Natalie Portman, una comedia de fantasía y aventuras que adapta un clásico de Terry Gilliam ('Time Bandits', 1981), una ficción sobre las primeras pelotaris y una policíaca de la nominada a un Oscar Lily Gladstone son algunas de las series que llegan en julio a las plataformas.

Madrid - Un año más, el mes de julio en particular, y el verano, en general, es un buen momento para recuperar los mejores títulos de los trimestres anteriores, pero llegarán al mercado novedades como 'The First Descendant' o 'Zenless Zone Zero', junto a expansiones como 'Final Fantasy XIV: Dawntrail' o 'Asphalt Legends Unite', y juegos de ordenador como 'Anger Foot', 'Cataclismo' o 'Tharasher'.

Cabárceno (Cantabria) - El Parque de la Naturaleza de Cabárceno se ha convertido, tras el nacimiento en un lapsus de tiempo "muy corto" de tres hipopótamos, en el único espacio para animales de toda Europa con un grupo de nueve miembros este mamífero.

11.00.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- La eurodiputada de Podemos Irene Montero participa en el acto "La paz, nuestro orgullo". Atiende a los medios antes del acto. Calle Enrique Velasco, 3. Madrid. (Texto) (Foto)(Vídeo).

12:00.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El portavoz del GPP en el Congreso, Miguel Tellado, visita una mesa informativa del PP del distrito Retiro, donde atenderá a los medios de comunicación. Entrada Parque del Retiro (Puerta de O’Donnell con Avda. Menéndez Pelayo). (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Fuengirola (Málaga).- VIOLENCIA MACHISTA.- La Corporación municipal de Fuengirola guarda un minuto de silencio para mostrar su dolor por la muerte de Petri, una mujer de 76 años que falleció este viernes al ser presuntamente estrangulada por su marido, que ha sido arrestado. A las puertas del Ayuntamiento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Madrid.- ORGULLO 2024.- MADO organiza el evento Plumas y Patitas para promover la adopción de mascotas y la lucha contra el maltrato animal... Plaza de Pedro Zerolo

07:40h.- Irún (Gipuzkoa).- ALARDE IRUN.- La localidad guipuzcoana de Irún vive su día grande con la celebración del Alarde tradicional y el desfile mixto público..(Texto) (Foto). Plaza Urdanibia

09:00h.- Madrid.- PREMIOS MAX.- La XXVII edición de los Premios Max de las artes escénicas se celebran mañana en Tenerife donde Nuria Espert recogerá el Max de Honor por su legado en las Artes Escénicas y su capacidad como gestora cultural y empresaria (Texto)

18:00h.- Madrid.- TEATRO REAL.- Estreno de 'Madama Butterfly' en el Teatro Real Teatro Real (Texto)

18:00h.- Madrid.- TOROS COPA CHENEL.- Móstoles (Madrid).- El diestro albeceteño José Fernando Molina y el madrileño Víctor Hernández disputan la final de la Copa Chenel 2024

21:30h.- Málaga.- MÚSICA JUANES.- El cantante colombiano Juanes actúa este domingo en el festival Selvatic Fest de Málaga. Málaga Fórum (Texto) (Foto) (Vídeo)

