Bolaños responde a Feijóo: "Es completamente falso que la Comisión Europea advirtiese a España de nada y el PP lo sabe"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha respondido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que es "completamente falso que la Comisión Europea advirtiese a España de nada", en relación a unas declaraciones del popular en las que afirmaba que el acuerdo del Poder Judicial estaba motivado por la advertencia de la Comisión de que emitiría un "duro informe contra las prácticas invasivas del Gobierno en el ámbito de la justicia". "Una aclaración: es completamente falso que la Comisión Europea advirtiese a España de nada y el PP lo sabe. Su preocupación era la no renovación del CGPJ. Y un alivio: antes fabulaban para no acordar y ahora, al menos, es para justificar el acuerdo. Algo es algo", ha indicado Bolaños en sus redes sociales este domingo en respuesta a una entrevista de Feijóo en 'El Confidencial'. En concreto, el líder el PP publicó un fragmento de esta entrevista junto a este texto: "El PSOE ha tenido que aceptar el acuerdo del Poder Judicial porque la Comisión Europea advirtió a España que iba a emitir en julio un informe duro contra las prácticas invasivas del Gobierno en el ámbito de la justicia". Feijóo ha detallado, en la entrevista, que las "prácticas invasivas" tienen que ver con "lo que ha hecho con el Tribunal Constitucional o con la Fiscalía General del Estado". Además, Feijóo ha añadido que cree que "el escenario europeo ha sido determinante para que aquello donde el PSOE dijo no, ahora hubiese dicho sí".

