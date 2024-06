El PSOE, a Feijóo por el reparto de migrantes: "O dignidad o dar la espalda, una vez más, a los derechos humanos"

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha criticado este sábado la indecisión del PP ante la votación en el Congreso de los Diputados de la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes antes de que acabe julio aunque Alberto Núñez Feijóo ya ha anticipado que habrá "solidaridad de las CCAA gobernadas por el PP". La representante socialista ha asegurado que la dicotomía para el PP, a quien Vox a amenazado con retirar su apoyo en los Gobiernos autonómicos si vota a favor del cambio legislativo, en estos momentos es clara: "O la dignidad o dar la espalda, una vez más, a los derechos humanos". "El PP no quiere ni oír hablar del asunto y no digamos ya ofrecer una propuesta", ha denunciado Peña en un momento en el que el Ejecutivo Central tiene previsto celebrar una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia con las comunidades autónomas ante la crisis migratoria que se vive en algunas zonas del archipiélago canario. De hecho, Moncloa y el Gobierno autonómico de las islas han acordado una modificación legislativa para la distribución de menores migrantes no acompañados entre las diferentes regiones. "El silencio del PP es atronador y estamos obligados a preguntar a Feijóo si va a unirse al pacto con el Gobierno canario y si va a condenar las declaraciones de Santiago Abascal sobre los menores", ha asegurado Peña en referencia a las palabras del presidente de Vox asegurando que los 'menas' generan "inseguridad" y acuden como "perros de presa" a boicotear actos de su partido. "Es igual de culpable el que acusa que el que calla ante la injusticia", ha sentenciado la portavoz socialista en unas declaraciones remitidas a los medios.

Compartir nota: Guardar Nuevo