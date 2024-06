Una investigación avanza en el conocimiento de los sistemas de oleaje en las costas

Santander, 28 jun (EFE).- Un estudio liderado por el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria) ofrece un análisis sin precedentes sobre los sistemas de oleaje costeros a nivel mundial, lo que ayuda a conocer la interacción de las olas con la zona costera.

Los resultados de este trabajo, titulado “A worldwide coastal analysis of the climate wave systems” y encabezado por personal del grupo de investigación Clima Marino y Cambio Climático del IHCantabria, han sido recientemente publicados en la revista científica Frontiers in Marine Science.

En un comunicado, la Universidad de Cantabria ha destacado que conocer el comportamiento climático del oleaje asociado al mar de fondo (oleaje generado remotamente) es interesante para diversas actividades, como la navegación marítima o la interacción del oleaje con la zona costera.

La responsable del grupo de Clima Marino y Cambio Climático de IHCantabria y coautora del artículo científico, Melisa Menéndez García, ha destacado, en particular, que determinar los sistemas de oleaje en costa es crucial para predecir y mitigar los impactos de las fuerzas inducidas por las olas, sobre estructuras de protección costera y sedimentos arenosos.

Los sistemas climáticos o familias del oleaje "son comportamientos predominantes de las olas a largo plazo, que se definen por presentar energía para grupos de olas con un rango de periodos y direcciones determinado, y que tienen atributos físicos similares (como área de generación, periodo y altura de ola)”, explica el primer autor del mencionado artículo científico, Ottavio Mattia Mazzaretto.

El estudio al que se refiere este artículo analiza más de tres décadas de datos horarios históricos en más de 10.000 ubicaciones costeras, para comprender las condiciones climáticas que pueden afectar a las áreas costeras de todo el mundo.

Sus resultados revelan que, en el 70 por ciento de las costas globales, el mar de fondo coexiste con el mar de viento.

Además, se han identificado zonas costeras (un 25 % de las costas globales) en las que el mar de fondo domina en exclusiva, mientras que el mar de viento es dominante solo en el 5 % restante, particularmente en mares semi/encerrados, como el mar Báltico o el Golfo de Carpentaria (Australia).

En este estudio se desarrolló un método analítico, que parte de analizar la energía del oleaje cada hora ─para un rango de periodos y direcciones─ y que agrupa esta energía en paquetes denominados particiones espectrales, para luego separar los oleajes locales (mares de viento) de los generados remotamente (mar de fondo).

Posteriormente, se analizó estos resultados durante todo el periodo histórico disponible, para determinar los sistemas o familias del oleaje.

El estudio muestra cómo la costa atlántica europea, más expuesta al océano abierto, desde Escocia hasta Portugal, está dominada por dos sistemas de oleaje de mar de fondo.

Algunas regiones costeras ─como Japón, Sudáfrica y la costa este de Australia─ exhiben tres o cuatro sistemas de oleaje.

Por otro lado, ciertas cotas atlánticas de África, en especial la región del Golfo de Angola, recibe solo un sistema de oleaje de mar de fondo. La costa oeste de México y partes de Indonesia se caracterizan por la presencia de más de cuatro de estos sistemas de oleaje.

Los hallazgos de este estudio pueden tener importantes implicaciones para la ingeniería costera, tanto en el diseño de estructuras de defensa costera o marinas, como para avanzar en la caracterización de la operatividad de los puertos, o en la evaluación de la erosión costera. EFE

fb/pss