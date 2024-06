Pradales cree que el PNV "va a volver a acertar" tras su reflexión interna y los nuevos liderazgos darán "sus frutos"

El Lehendakari, Imanol Pradales, cree que el PNV "va a volver a acertar" tras la reflexión interna que abordará después de la pérdida de apoyo electoral y se ha mostrado convencido de que los nuevos liderazgos institucionales por los que ha apostado la formación jeltzale darán "sus frutos". Tras recordar que su partido ha ganado las elecciones autonómicas del 21 de abril, que le han llevado a presidir el Gobierno vasco, ha abogado por conectar con la gente más joven, que está "más desideologizada", cuyo comportamiento electoral "es mucho más líquido o gaseoso", y que, a veces, está "muy desconectada de la realidad política". En su primera entrevista concedida a ETB tras jurar su cargo como Lehendakari, recogida por Europa Press, Pradales, preguntado por las razones por las que el PNV está perdiendo apoyo social, ha recordado que la formación jeltzale ha ganado las elecciones y por eso él ahora preside el Gobierno vasco. "No olvidemos ese dato", ha añadido. De esta forma, ha subrayado que el PNV "sigue liderando este país" y tiene previsto abordar un proceso interno en los próximos meses, tal como anunció el presidente del EBB, Andoni Ortuzar. "Hemos demostrado durante cuatro largas décadas que hemos sabido ir adecuándonos a las demandas de la sociedad vasca y a la transformación de la propia sociedad. Yo confío plenamente que el PNV va a volver a acertar", ha apuntado. El Lehendakari cree que "las apuestas que se han hecho en los últimos tiempos, en términos de nuevos liderazgos en el PNV, van a empezar a tener también sus frutos, pero hay que dar un poco de tiempo a las personas que ahora lideran determinadas instituciones". A su juicio, si algo han demostrado los jeltzales y con el nuevo Gobierno vasco queda patente es que en el partido "hay talento y banquillo de otra generación, dispuesta también a servir, a mojarse por este país, renunciando incluso a trayectorias profesionales en el ámbito privado, donde uno vive más cómodo y a veces gana también mucho más dinero". "Seguimos teniendo un proyecto atractivo para Euskadi, seguimos liderando este país, y no me cabe ninguna duda de que el PNV va a volver a acertar", ha insistido. En cuanto a una posible renovación en la dirección del PNV, ha emplazado a respetar sus procesos internos. "Yo respeto estrictamente la bicefalia en relación con el partido. Ocupo hoy la posición del Lehendakari. Estoy totalmente volcado con una responsabilidad institucional que es la máxima y el honor más alto al que uno puede aspirar como vasco. A partir de ahí, bastante tengo con ir ordenando el patio en el Gobierno vasco e ir haciendo todas esas cuestiones a las que nos hemos comprometido", ha resaltado. Imanol Pradales ha recordado que se ha anunciado que se celebrará una Asamblea General en el PNV, se abordará una reflexión interna y "probablemente una renovación de las estructuras internas del partido", y ha pedido que se dé "tiempo al tiempo". "Respetémoslo. Yo apoyaré las decisiones que tome el partido sin ninguna duda", ha asegurado. APORTACIONES DE LAS NUEVAS GENERACIONES Sobre el relevo generacional que se ha producido en el PNV para liderar las instituciones vascas, ha señalado que "cada generación aporta su visión, su manera de entender la sociedad, su manera de practicar la gobernanza". "Yo creo que nosotros aportaremos un estilo y un dinamismo distinto", ha destacado. En su opinión, "la sociedad se ha transformado" y había una necesidad de "buscar esas nuevas conexiones" con generaciones más jóvenes, que quizá estaban sintiendo y viviendo la política de otra manera". El Lehendakari cree que los mayores de 55 ó 60 años "quizá han estado mucho más ideologizados políticamente, porque este país ha vivido también una realidad determinada, la salida del franquismo, la transición y la construcción del país, además del fenómeno de ETA como una violencia terrorista que ha hecho mucho daño". "Hay personas de una determinada edad que han estado muy impregnadas por esa manera de entender la sociedad y que tienen una posición ideológica realmente muy fuerte. La gente más joven está más desideologizada, su comportamiento electoral es mucho más líquido o gaseoso, y a veces muy desconectada de la realidad política. En cambio, la política es fundamental para un país porque las decisiones políticas afectan a la vida de las personas", ha subrayado. Por ello, cree que había "una necesidad de volver a conectar" en una etapa en la que "los mundos digitales no tienen nada que ver con el mundo del papel y, a veces, ni con el mundo de la televisión". "Buscamos responder a todo eso", ha concluido.

