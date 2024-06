El Congreso apuesta por rebajar a 16 años la edad de voto y da un año al Gobierno para preparar una reforma de la LOREG

La Comisión de Infancia y Juventud del Congreso ha aprobado este jueves una iniciativa de Sumar pactada con el PSOE para estudiar en el plazo de un año una reforma de la ley electoral que permita rebajar a 16 años la edad mínima para votar. La idea ha sido apoyada por Bildu y CC, mientras que PP y Vox han votado en contra. En concreto, con el texto aprobado se insta al Gobierno "a estudiar, en el plazo de un año, una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para ampliar el derecho de sufragio activo a las personas que cumplan la edad de 16 años". Para ello, se recomienda tener en cuenta "los trabajos a desarrollar en el marco de la creación de una Subcomisión en el Congreso de los Diputados, con la finalidad de alcanzar el máximo consenso para esta propuesta", una subcomisión que aún no existe. CUATRO PAÍSES DE LA UE La iniciativa original, que fue defendida por el diputado de IU Nahuel González, recuerda que esta "reivindicación histórica" del Consejo de la Juventud de España ya se aplica en otros países europeos como Austria, Hungría, Noruega y Eslovenia, en algunos estados de Alemania y en países iberoamericanos como Brasil, Argentina y Ecuador. A su juicio, con 16 años las personas jóvenes son responsables penalmente y ya pueden trabajar, asociarse, casarse, emanciparse, abortar, conducir algunos vehículos y someterse a operaciones quirúrgicas, pero no pueden votar. "España está preparada para ampliar el voto de los jóvenes a partir de los 16 años", ha enfatizado el socialista Víctor Camino, quien considera que esta rebaja de la mayoría de edad permitirá combatir la alta abstención de los jóvenes y ampliar su interés por la política. La iniciativa ha sido respaldada por Esquerra Republicana (ERC), cuyo diputado Jordi Salvador desea incluso que pudieran votar los menores migrantes no acompañados: "Sin duda, después de su experiencia y después de su drama, tendríamos un país mucho mejor, un país humano", ha comentado. LA MAYORÍA DE ESTADOS MANTIENE LOS 18 AÑOS En contra se han manifestado el PP y Vox, que recuerdan que los países que sitúan la edad de votación en los 16 años son una minoría, ya que la norma general en el mundo siguen siendo los 18 años. Además, han precisado que los menores no tienen plenos derechos y que con 16 años los jóvenes no pueden ir a la cárcel, ni conducir un coche, ni firmar un contrato, ni hacerse un tatuaje, e incluso sus imágenes están protegidas. Es más, el portavoz del PP, Ángel Sastre, ha recordado que es la Constitución la que fija en 18 años la mayoría de edad, por lo que una reforma de este tipo chocaría "frontalmente" con la Carta Magna.

Compartir nota: Guardar Nuevo