5 claves sobre la reforma legal para el reparto de menores migrantes que prevé el Gobierno

Antonio Carmona: “Sólo he dejado de trabajar dos veces en mi vida, durante la pandemia y cuando me quedé en coma”

El cantante presenta ‘El punto sobre la i’, su primer sencillo en solitario en siete años y con una traducción en romaní. “Ahora he sido abuelo, pero si me quitan el escenario me quedaría chuchurrío”, dice a ‘Infobae España’