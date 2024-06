Tárrega dice que renovar es “un sueño hecho realidad” tras una cesión “súper fructífera”

Valencia, 27 jun (EFE).- El central del Valencia César Tárrega, que este jueves extendió su contrato con el club hasta el 2028, afirmó que renovar con la entidad de Mestalla “es un sueño hecho realidad” tras una cesión “súper fructífera” en el Valladolid en la segunda parte de la pasada campaña en la que contó con “los minutos que necesitaba para seguir creciendo como jugador y persona”.

Tárrega, en declaraciones a VCF Media, aseguró que desde siempre soñó “con jugar en un estadio como Mestalla" y más aún por haberse formado en la Academia de Paterna y por ser consciente de lo que le ha costado llegar al primer equipo. "Es todo un orgullo", aseguró.

“Lo he vivido tanto desde pequeño que no puedo describir lo que se siente porque desde siempre se me ha inculcado el valencianismo. En la familia, son todos de ir todos los sábados o domingos a Mestalla a ver cada partido, sufrir cuando se pierde o se empata y tener una alegría inmensa cuando se gana”, recalcó Tárrega.

El central de 22 años destacó que la cesión al Valladolid, club en el que recaló en el pasado mercado de invierno y en el que fue clave para el ascenso, “ha sido súper fructífera”, porque “ha salido todo muy bien” y consiguió “contar con los minutos que necesitaba”.

Así, expuso que está ya “con muchísimas ganas de empezar ya” la pretemporada y de volver a encontrarse con todos sus compañeros, puesto que ya se entrenaba habitualmente con el equipo de Rubén Baraja.: “Es un grupo que se lleva muy bien, en el que hay muy buen ambiente y van todos a una. Eso nos puede dar muchos puntos”, comentó Tárrega.

Asimismo, subrayó que la afición es clave, porque les dan “un plus en todos los partidos y son muy necesarios”, dijo Tárrega, que sueña con “lograr lo que ha conseguido Ricardo Arias en el club”. EFE

