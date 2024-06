Sumar critica que el PSOE registre la reforma del CGPJ en el Congreso sin informales y deja en el aire su apoyo

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha expresado el malestar de su grupo con el PSOE al conocer el texto de la proposición de ley que reformará la Ley del Poder Judicial ya registrado y cerrado, por lo que deja en el aire el apoyo de su grupo a la iniciativa al enfatizar que van a estudiar su posición. En declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Baja, ha advertido al PSOE de que estas "no son formas" de tratar con Sumar pese a que en términos generales el contenido de la propuesta, que forma parte del acuerdo para el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "tiene sentido" al "endurecer" las incompatibilidades entre la política y la justicia. "Pero a nosotros no nos gusta enterarnos de esto cuando están las cosas registradas y no nos gusta que se nos den los textos cerrados. Así que haremos lo que hacemos con todas las proposiciones de ley: la estudiaremos y decidiremos nuestra posición y se la comunicaremos. No es el camino para la mejor relación con nosotros darnos los textos cerrados", ha advertido el portavoz de Sumar. Es más, ha lanzado que el PSOE tiene que entender que "por muchos acuerdos que quiera firmar con el PP", las iniciativas claves como esta no se le pueden dar al socio minoritario ya cerradas y sin poder hacer aportaciones. Y en este sentido han trasladado al PSOE su malestar por este comportamiento. A continuación, Errejón ha contrapuesto que Sumar conocía la negociación y sabía que esta proposición formaba parte del pacto con el PP, pero ha reafirmado que las formas no les gustan dado que habrían querido revisar el texto antes de registrarlo. En este sentido, fuentes del grupo remarcan que el malestar tiene que ver más con las formas que con el contenido y consideran que el enfado con el PSOE se reconducirá cuando haya que votar la iniciativa. MENSAJE AL PSOE: LAS REFORMAS NO SE AGOTAN CON UN PACTO CON EL PP Mientras, Errejón ha insistido en que el desbloqueo del CGPJ es una "buena noticia", una "conquista defensiva" que libera al órgano de gobierno de los jueces del "ecuestro" que ejercía el PP y que supone regresar a la situación anterior previa al bloqueo. No obstante, ha matizado que Sumar tampoco le convence el panorama actual y ha reclamado medidas de democratización de las estructuras del Estado, que también deben llegar a la Justicia y que no se pueden hacer con el PP. "La agenda de regeneración democrática con la que el propio presidente del Gobierno se comprometió no se agota en un acuerdo PSOE-PP para desbloquear el CGPJ (...) Hay que equilibrar la balanza y eso va mucho más allá que un acuerdo entre PSOE y PP". En consecuencia, la renovación del Poder Judicial es un primer paso que debe llevar a medidas de mayor calado, como la reforma del acceso a la carrera judicial y garantías para evitar que el PP vuelva a bloquear el CGPJ. Cuestionado sobre si están negociando ya esas medidas de regeneración dentro del Gobierno y con otros grupos, Errejón ha indicado que solo han pasado 24 horas del desbloqueo del CGPJ y que la agenda parlamentario ahora se centra en tramitarlo. No obstante, ha desgranado que el grupo parlamentario se reunió ayer y decidió impulsar una batería de medidas que llevará al Congreso con un "mensaje político muy claro": "Si el P cree que la agenda de democratización del Estado se agota en un acuerdo con el PP para renovar el CGPJ, se equivoca".

Compartir nota: Guardar Nuevo