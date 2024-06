Presidente Diputación Salamanca asegura que las ideas sobre la autonomía leonesa son "fuegos de artificio"

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha asegurado que la votación en el Pleno de la institución provincial leonesa sobre la autonomía leonesa "es una ocurrencia", "son fuegos de artificio", preguntado al respecto durante la rueda de prensa en la que ha presentado el III Plan de Carreteras Municipales. En este marco, Iglesias ha asegurado que "en Salamanca están acostumbrados a gestionar", por lo que lo demás le suena a que es "una ocurrencia", ha añadido el político 'popular' salmantino. "Nosotros no estamos en esta película, en Salamanca no estamos en eso y me sorprende que el PSOE, un partido nacional con vocación de gobernar y supuestamente serio, se meta en estos líos, como si no tuviéramos ya suficientes independentistas", ha subrayado el presidente de la Diputación de Salamanca. Así, ha explicado que considera que "no hay que dedicarle más tiempo a este tema, son fuegos de artificio" a las declaraciones del alcalde de León, José Antonio Díez, que el pasado martes aseguró que esperaba que la Diputación de León votara a favor de la autonomía porque "es el sentir de los leoneses". Díez realizó estas declaraciones y añadió que esperaba que el pleno de la Diputación de León votara a favor de la moción pro autonomía leonesa presentada por Unión del Pueblo Leonés. Además, añadió que una actual configuración territorial que "para otros ha sido un lujo", es un "fracaso para León" en relación a "territorios que estaban mucho peor antes de la Comunidad Autónoma y ahora están mucho mejor". El alcalde leonés afirmó que los leoneses "desean salir de esta comunidad autónoma y por tanto, sus representantes políticos deben hacerse eco de lo que dicen y piensan y desean sus vecinos y sus ciudadanos".

