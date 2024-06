Pradales "apretará políticamente" a Sánchez con propuestas para alcanzar un pacto histórico de culminación del Estatuto

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que "apretará políticamente" al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con propuestas de acuerdos sobre la mesa para alcanzar un "pacto histórico" sobre las transferencias pendientes que culmine el Estatuto de Gernika, y espera mantener una reunión para comenzar a trabajar en ello durante los meses de julio o septiembre. Además, ha llamado a ser "muy generosos" en Euskadi para lograr un nuevo pacto estatutario que "ensanche el consenso" e incluya a EH Bildu y al PP. En su primera entrevista en ETB celebrada el exterior del Palacio de Ajuria Enea tras tomar jurar su cargo el pasado sábado en la Casa de Juntas de Gernika, Pradales ha revelado que, durante su primera conversación telefónica después de su investidura como lehendakari, en la que Sánchez le felicitó, aprovechó para anticiparle que le iba a solicitar un encuentro formal "porque hay temas muy importantes que hay que abordar sin perder tiempo". El jefe del Gobierno vasco ha explicado que ya ha formalizado esta petición al presidente del Estado y se encuentra a la espera de su respuesta. La cuestión fundamental que le planteará y que, tal como ha recordado, está recogida en el acuerdo de investidura de Sánchez suscrito entre el PNV y el PSOE, es el cumplimiento del Estatuto de Gernika. En este sentido, ha señalado que "está tasado" que, en un plazo máximo de dos años, que correría desde noviembre de 2023 --finales de 2025--, "se debería cerrar la carpeta estatutaria". "Yo creo que tenemos una gran oportunidad, el presidente Sánchez y yo mismo, en la medida que pertenecemos a una generación similar en términos de edad, de cerrar un acuerdo histórico, cerrando un pacto con las transferencias pendientes del Estatuto Gernika casi 45 años después", ha apuntado. Imanol Pradales confía en que la reunión se celebre "en el menor tiempo posible", como muy tarde, "en los primeros compases" del mes de septiembre. Con el fin de conseguir su objetivo de culminación estatutaria, ha afirmado que su Gobierno tendrá que "apretar políticamente y, para eso, hay que poner encima de la mesa propuestas de acuerdo en relación con cada una de las materias pendientes". Entre ellas, ha citado la de la gestión económica de la Seguridad Social, "que no es menor". "Pero, desde luego, lo que tenemos que hacer es ser proactivos y mi intención es ser muy proactivo en relación con las materias de autogobierno. Primero, porque hay que cerrar esa carpeta y hay transferencias relevantes, también la de puertos y aeropuertos, la de gestión y ordenación del litoral, otras que tienen que ver con los ámbitos sociolaborales, alguna cuestión ligada a la inspección del trabajo, etc. Hay en torno a una veintena de materias aún pendientes de transferir, y creo que tenemos que intentar cerrar ese capítulo cuanto antes para poder abordar el siguiente", ha subrayado. NUEVO ESTATUS En cuanto al logro de una reforma estatutaria o nuevo estatus, ha destacado que en la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco hubo dos acuerdos "muy relevantes, donde el cauce central lo ha ocupado el PNV, con EH Bildu por un lado, y con Podemos y el PSE-EE por otro". Además, ha añadido que ahora se cuenta con el pacto de investidura de Pedro Sánchez, suscrito entre jeltzales y el PSOE, un texto "muy relevante porque ahí aparecen algunos temas como la bilateralidad, el sistema de garantías y el reconocimiento nacional de Euskadi". También ha recordado que este documento está recogido en el acuerdo programático del PNV con el PSE-EE para el Gobierno vasco de coalición. "Creo que hay mimbres suficientes. Les toca ahora a los partidos políticos intentar ir buscando consensos mínimos en relación con esa cuestión, y yo, como lehendakari, tengo que favorecer esos consensos. Y, si hubiera suficientes mimbres para hacer la cesta, liderarlo para que se pueda convertir en una realidad", ha subrayado. Imanol Pradales ha afirmado que "hay mucho trabajo ya avanzado, porque se despejaron muchas incógnitas en el trabajo parlamentario y en esas ponencias, y porque hay cuestiones que ya no están sometidas al debate entre partidos, están acordadas". "Creo que hay que centrarse en los puntos de desacuerdo y ver dónde pueden estar los consensos y los equilibrios. Todos necesitamos tener cierta generosidad para buscar ese punto de equilibrio. Si queremos ensanchar el consenso del Estatuto de Genika de 1979, donde se quedaron fuera lo que hoy sería EH Bildu, en aquel momento Herri Batasuna, y Alianza Popular, que hoy estaría representada por el Partido Popular, tenemos que ser generosas todas las partes para buscar el punto de encuentro", ha indicado.

