Elma Saiz circunscribe su papel en la contratación de Navarra al "control" y no recuerda su relación con Koldo

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha circunscrito su labor durante su etapa en la Consejería de Hacienda de Navarra en el momento de la pandemia al "control" en las contrataciones de material sanitario, defendiendo que funcionó "correctamente". A renglón seguido, ha dicho que no recuerda su relación con el exasesor ministerial Koldo García Izaguirre. Así lo ha expuesto durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre las ramificaciones del 'caso Koldo', en las que se ha remitido en reiteradas ocasiones al informe del órgano fiscalizador de Navarra para negar irregularidades y reivindicar en su papel de control en la contratación de material sanitario. Eso sí, Saiz ha precisado que su papel principal como consejera de Hacienda y Economía del Gobierno navarro era paliar los efectos de los casi 900 millones de euros que cayeron de la recaudación de la Hacienda foral por las restricciones de la pandemia. Y en lo que tiene que ver con la contratación de material sanitario, la actual ministra de Seguridad Social ha insistido en varias ocasiones en que su papel era el de controlar, algo que, según ha recalcado, fue avalado por la Cámara de Comptos de Navarra, el órgano fiscalizador de la comunidad foral. "Hay dos tipos de control, los de la labor de la intervención y luego la labor de lo que tiene que ver con las empresas públicas que lo que se hace es un control financiero a posteriori. Cada expediente se viste con los requisitos que contempla la Hacienda pública", ha sostenido. LA RELACIÓN CON KOLDO A preguntas de la bancada del PP, la ministra Elma Saiz ha dicho que no conoce lo suficiente a Koldo García Izaguirre, que da nombre a esta comisión del Senado, como para tener una opinión sobre él y que, como jurista, aplica la presunción de inocencia. En este contexto, ha dicho que no recuerda si en algún momento ha tenido el teléfono de Koldo García pero sí que puede asegurar que en la actualidad no dispone de su número en la agenda. Elma Saiz también ha afirmado que no recuerda la última vez que habló con Koldo García, aunque ha precisado que, como militante socialista, acudían a los actos del PSOE de Navarra como el día de la rosa, insistiendo en que no recuerda la última vez que pudo verle. En cualquier caso, ha sostenido que no le consta que la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a la trama Koldo, se pusiera en contacto o intentara hacer negocios con el Gobierno de Navarra, recalcando que su labor como consejera se circunscribía a ese control. PORQUE ES MINISTRA Durante los interrogatorios de UPN y PP, Elma Saiz ha denunciado que le han citado a esta comisión de investigación del Senado sobre las ramificaciones del 'caso Koldo' por ser ministra del Gobierno de Sánchez, defendiendo que ya ha dado todas las explicaciones oportunas en Navarra. "El único interés que tiene es porque soy ministra del Gobierno de España, ministra de la Seguridad Social, y como las cifras económicas no les permiten hacer una oposición a la altura de lo que necesita este país, usted intenta llenar de bulos mi gestión", ha espetado Elma Saiz a la senadora de UPN, María del Mar Caballero. Y cuando la senadora de UPN le ha reprochado en su última pregunta que el PSOE de Pamplona diera la Alcaldía de la ciudad a EH Bildu, Elma Saiz ha dicho que "ha quedado acreditada la credibilidad" que tiene a la hora de pedir su comparecencia.

