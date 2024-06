Maíllo dice que el concepto de Sumar como "paraguas" que acoge partidos está "superado" y que es "una fuerza más"

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha asegurado que el concepto de Sumar como "paraguas" que acoja a todos los partidos "está superado totalmente" reduciéndolo a una "fuerza más" del espacio de izquierdas. Así se ha expresado Maíllo este miércoles en una entrevista en 'La noche en 24 horas' de RTVE, recogida por Europa Press, precisamente el mismo día en el que Compromís, Més per Mallorca y Chunta Aragonesista han decidido no acudir a la reunión de la mesa de partidos de la coalición Sumar, impulsada tras el mal resultado de las elecciones generales y que aún no tiene fecha, y han optado por mantener su relación dentro de la confluencia a nivel de grupo parlamentario. Al ser preguntado por lo que viene a continuación, después de que Díaz diera un paso al lado tras el varapalo en las elecciones europeas del pasado 9 de junio, Maíllo ha apelado a la "calma" respondiendo con un "ya veremos" a si el espacio de izquierdas se podría renombrar de alguna otra manera. "Yo apelo a lo que decía en mis primarias. Yo creo que necesitamos la calma como elemento contraintuitivo y como elemento alternativo. Necesitamos calma porque algo que atraviesa la política, la agita y no es nada eficie es ese susto muerte diario que, sinceramente, si haces una rendición de cuentas en términos políticos, no te lleva a un resultado positivo de modo alguno", ha manifestado. No obstante, el líder de IU ha destacado el papel "histórico" que tiene el partido que lideró hasta el pasado 10 de junio la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, halagando al mismo tiempo el "gesto" de la también vicepresidenta del Gobierno de "dar un paso al lado" en la dirección de Sumar. Eso sí, para Maíllo se ha producido una "nueva etapa" en el ámbito organizativo o de articulación del espacio político y se ha superado la etapa más identificada con la personalidad de Díaz, "que ha impregnado la primera etapa de Sumar", y se ha pasado a una nueva en la que el objetivo es construir "un proyecto que esté vinculado a movimientos sociales, a alianzas con los territorios, a llegar a la última terminal, al último pueblo de nuestro país", ha deslizado. Dicho esto, el líder de Izquierda Unida ha considerado que los tiempos de liderazgo sin base organizativa "se han superado" y ha recalcado que es "fundamental" que cuando se hable de un proyecto sólido tenga que tener una "articulación por abajo que permita resistir en momentos de repliegue" como los que se viven en la actualidad.

