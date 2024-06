La mayoría de los vascos rechaza un referéndum de independencia y sólo un 13% prefiere un Estado independiente

La mayoría de los vascos, un 44,1% según la última edición del Deustobarómetro, rechaza un referéndum de independencia política frente al 38,5% que lo apoya; mientras que sólo un 13% de los encuestados prefiere que el País Vasco se conforme como un Estado independiente al ser preguntados por el grado de autonomía que quieren para Euskadi. Los directores del proyecto, María Silvestre y Braulio Gómez, junto a la investigadora Iratxe Arístegi, han dado a conocer este miércoles en una rueda de prensa en Bilbao los principales datos de la edición de verano de este estudio, que se han elaborado en función de un millar de entrevistas realizadas entre los días 5 y 12 de junio En cuanto a la independencia política de Euskadi, la convocatoria de un referéndum es apoyada por el 38,5%, mientras que un 44,1% se muestra en contra de hacerlo y un 17,4% no sabe no contesta. Así, al ser preguntados por el modelo territorial que prefieren para su comunidad autónoma, la mayoría de los encuestados (un 37%) es partidario de mayor autonomía para Euskadi. Por el contrario, otro 34% se conforma con la misma autonomía actual y sólo un 13% prefiere un Estado independiente. Datos que contrastan con el 5% de los ciudadanos que se posiciona a favor de que la comunidad tenga menos o ninguna autonomía. En esta línea, sobre los asuntos que les gustaría celebrar un referéndum, un 62,3% ha hecho referencia a los problemas cotidianos del pueblo o ciudad de residencia; mientras que un 57,4% se ha mostrado favorable a consultar a la ciudadanía por cuestiones relacionadas con la economía, como la política fiscal o los presupuestos públicos. En otro orden de cosas, el estudio ha revelado que el grado de identificación con España de la ciudadanía vasca ha caído hasta el 52,1% de la población, lo que supone el nivel más bajo de los niveles territoriales por los que se pregunta. Le sigue el sentimiento de identidad con Europa, que logra un 61,6%. Unos datos que contrastan con el 80,6% que afirma estar identificado o muy identificado con su ciudad o pueblo. Le sucede Euskadi, que llega al 79,4 y Euskal Herria (74,8%). LA MAYORÍA PREFIERE "NO PASAR PÁGINA" Asimismo, este estudio ha revelado que la mayoría de la ciudadanía vasca (42%) coincide en la visión de "no pasar página y abrir un diálogo que recoja las distintas perspectivas sobre lo sucedido" en el pasado reciente en el País Vasco. Otro 26,4% es partidario de "pasar página sin profundizar en las heridas abiertas y mirando al futuro"; mientras que un 15,5% cree necesario "no pasar página y consensuar entre todos un relato compartido". En este contexto, el estudio ha revelado que la mayoría de la ciudadanía vasca mantiene una visión sobre la memoria histórica que rechaza "pasar página" para abrir un nuevo diálogo que incluya "diferentes perspectivas" sobre la historia reciente de Euskadi. ESPAÑA Y EUROPA Asimismo, el pueblo vasco piensa que las principales deficiencias de la democracia española están relacionadas con la falta de la independencia de la justicia (3,6), la redistribución de la riqueza (3,5) y la rendición de cuentas de los gobernantes (3,4). En el funcionamiento de la democracia española, lo mejor valorado es la celebración de elecciones libres y justas (6,3), la protección de los derechos humanos (5,4) y la libertad de expresión (5,3). En cuanto a Europa, la ciudadanía vasca cree que los problemas más importantes que tiene que afrontar el continente y la UE son el coste de la vida y la inflación (42%), la inmigración (40%) y el crecimiento de la extrema derecha (40%) Las características más importantes de la democracia ideal de la ciudadanía vasca son, la protección de los derechos humanos (35,4%), la independencia de la justicia y la separación de poderes (33,5%) y la protección de los derechos sociales y económicos (31,7%).

