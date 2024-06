El rival de Lobato critica que el PSOE-M no tenga un mensaje más de izquierdas, lo que favorece a Más Madrid

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE), cree que el votante dejó de optar por la papeleta de los socialistas y en cambio ve a Más Madrid como la alternativa al PP porque el PSOE en la región no ha lanzado "un mensaje claramente de izquierdas". Javier Ayala fue el adversario de Lobato en 2021 en la carrera a la Secretaría General del PSOE-M, que acabó ganando el segundo. "La gente está deseando que llegue el PSOE con unas alternativas que sean claras y nítidamente de izquierdas y lo he dicho internamente y hoy lo manifiesto", ha defendido el regidor en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha reivindicado a su municipio y al sur de la región como brújula que debería orientar al PSOE-M. Así, ha negado que la sociedad madrileña se esté "derechizando más" ante la mayoría absoluta lograda por el PP de Isabel Díaz Ayuso, sino que cree que los madrileños están "esperando un proyecto de Comunidad en el que se vea reflejado" y que ese modelo sería "más parecido a Getafe, más parecido a Alcorcón, más parecido a Fuenlabrada". Apuesta por "un mensaje más claramente de izquierdas" que identifique al partido como un "modelo alternativo a la motosierra". Precisamente, encuadra en este punto la "gran oportunidad para el PSOE" que supone, a sus ojos, la condecoración de la Medalla Internacional por parte de Ayuso al presidente de Argentina, Javier Milei, el pasado viernes como antítesis al proyecto socialista. "MÁS MADRID NO PUEDE COMERNOS LA TOSTADA" "A mí lo que me preocupa es que en las europeas el voto de Más Madrid no lo hemos capitalizado", ha reflexionado Javier Ayala, quien cree que no rentabilizar el desplome de Sumar es "un problema". Cree que los socialistas deberían volver a entender que su "caladero de votos es fundamentalmente la zona sur" y que, aunque haya "otras zonas que tienen mucha significación", el PSOE no puede "permitir que Más Madrid le coma la tostada" a los socialistas en el histórico 'cinturón rojo'. "Le voy a poner un ejemplo, en Fuenlabrada Más Madrid no ha llegado a un año y ha dimitido el único concejal que tiene, porque no tiene estructura", ha explicado quien fuera el adversario de Lobato en 2021 en la carrera a la Secretaría General del PSOE-M, que acabó ganando el segundo. Ayala ha defendido que es "muy importante" tener "una organización" y que en el PSOE-M lo que se "necesita es equipo". "Cuantas más manos, mejor. Cuantas más cabezas pensantes, mejor (...) A mí me interesa saber qué opina el alcalde de Parla, qué opina la alcaldesa de Ciempozuelos", ha apostillado el regidor de Fuenlabrada. Sobre la sombra de una nueva crisis interna en el partido, ha afirmado que la formación "no aguanta muchas más convulsiones" y cree que lo que debería es "aplicarse el sentido común" a través de la "autocrítica y preguntando a los compañeros". REIVINDICACIÓN DEL MODELO FUENLABRADA En este punto ha reivindicado el 'modelo Fuenlabrada' que "consiste en saber quiénes son su gente". "Un modelo de amplio espectro. Tenemos claro que la ciudad tiene que avanzar, que tiene que ser una ciudad moderna como lo es y también tenemos claro que no se puede quedar nadie atrás", ha defendido el regidor que gobierna con mayoría absoluta el municipio. Ha explicado que tienen "muy claro en qué cesta hay que poner los huevos" con las políticas sociales en el centro. "Nosotros damos cada año a 800 chicos de Fuenlabrada ayudas para que vayan a practicar idiomas en el extranjero. ¿Ustedes se imaginan una Comunidad de Madrid donde los chicos y chicas que no tienen capacidad, gente de Vallecas, gente de Carabanchel, puedan ir a estudiar, a practicar inglés fuera de nuestras fronteras?", ha preguntado Javier Ayala. Cree que estas personas de Vallecas o Carabanchel se sentirían "más identificados con Fuenlabrada" que con las políticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que va "a la eliminación de becas" y ha sacado pecho de que sus vecinos entienden que "su ayuntamiento está para ayudar". Preguntado por si intentará de nuevo llevar el 'modelo Fuenlabrada' a la sede del PSOE-M en la calle Buen Suceso, ha respondido que se puede llevar el "modelo Fuenlabrada de muchas formas". "No me atrevería a decirte que a llevarlo yo personalmente, pero creo que el modelo Fuenlabrada lo que está claro es que funciona. Entonces, si lo que funciona lo tenemos dentro, digo yo que tampoco hay que inventar la pólvora", ha planteado Javier Ayala, quien ha concluido asegurando que "siempre" peleará por su partido y que es consciente de lo que "significa Fuenlabrada para el partido en Madrid". "Probablemente seamos el mejor resultado de las europeas a nivel nacional", ha concluido el alcalde de Fuenlabrada.

