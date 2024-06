Digenpol afirma que la OTAN está en "un momento Churchill" con Rusia tras invadir Ucrania: "Hemos espabilado"

El teniente general Fernando López del Pozo, director general de Política de Defensa (Digenpol), ha afirmado este miércoles que la OTAN está actualmente en "un momento Churchill" respecto a Rusia tras la invasión a Ucrania. "Eso está claro, hemos espabilado", ha agregado. Así se ha manifestado durante su intervención en el XXXVI Seminario de Seguridad y Defensa en la ponencia 'La OTAN 75 años después: del Atlántico Norte, al mapamundi; del arma nuclear, a los hutíes', en la que también ha participado la coordinadora de programas de la oficina de diplomacia pública de la OTAN, Paula Redondo. López del Pozo se ha pronunciado así después de que el moderador, el redactor jefe de El Periódico de Cataluña, Juanjo Fernández, haya preguntado a los ponentes por el dilema planteado por alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ante el conflicto en Ucrania donde se preguntada si Europa vivía un momento Churchill o un momento Chamberlain. Hacía referencia así Borrel a la política de apaciguamiento que defendió el primer ministro inglés, Arthur Neville Chamberlain, con respecto al Tercer Reich, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial; mientras que Wiston Churchill, que le sucedió en el cargo, abogo por una política disuasoria respecto a Adolf Hitler. En este sentido, el Digenpol ha hecho primeramente un repaso de las relaciones entre la OTAN y Rusa remontándose a 1997 donde las relaciones entre ambas partes iban "por el buen camino del diálogo". "Un camino que avanza hasta el 2008 cuando se produce la invasión de Georgia y empieza a haber símbolos bien claros de que la cosa no va bien". Hasta ahí, ha señalado, la alianza estaba en un "momento Chamberlain" porque lo que buscaba era la armonía y el apaciguamiento. "O sea, calmar a la bestia", ha manifestado, para agregar que ya en 2014 Rusia se anexionó Crimea mediante una guerra "híbrida y sutil" que no llegó a provocar reacción, lo que ha calificado como "el Chamberlain total". No obstante, ha reconocido que en la actualidad, con el conflicto de Ucrania, la situación está "claramente" en "un momento Churchill", lo que no le ha impedido abogar por la armonía en esta situación para defender que no va en contra de la disuasión. "La armonía es ni más ni menos que pensar que Putin pasará y Rusia seguirá estando ahí, como todos sabemos". Para López del Pozo hay determinados puentes que no deben de romperse y hay que seguir haciendo un intento de comunicación con el pueblo ruso para decirle que la OTAN no es expansiva. "Tiene es una política de puertas abiertas que dice, si usted quiere venir y cumplir las condiciones, nosotros les acogemos. Pero nosotros no vamos a por ustedes". A modo global, y más allá de Rusia, el Digenpol se ha decantado por llevar una política en la que impere la "armonía y el equilibrio" ante las amenazas que pueda sufrir la alianza atlántica. "Es muy fácil de decir aunque muy complicado pero es, sin duda alguna, la solución que busca España con su política de defensa". 75 AÑOS DE LA OTAN Durante su intervención para hablar de los 75 años de la OTAN, el director general de Política de Defensa ha destacado la "solidaridad" y la "fortaleza" que tiene la alianza atlántica gracias a un esfuerzo de solidaridad entre los miembros que la componen. Según ha indicado, la unión solo se construye mediante la solidaridad que implica que en un momento determinado cada país tiene que preocuparse por la defensa de sus aliados en lugares que no son su primer interés, por si luego necesita que el resto vayan en su ayuda. "Sigue siendo un principio básico de la relación entre las naciones porque es la única forma de alcanzar ese 'yin y yang' del que estamos hablando". A ello ha añadido que la OTAN proporciona una fortaleza que "no tiene parangón" en el mundo, que se ha manifestado durante estos últimos 30 años en que se haya doblado el número de países que han pasado a ser aliados. "Ahí tenemos el ejemplo de Finlandia y tenemos el ejemplo de Suecia, bien recientes y bien evidentes". También ha defendido la flexibilidad de la alianza que permite que los aliados más pequeños se encuentren "cómodos" porque son consultados ya que las decisiones se toman por consenso, por lo que tienen la tranquilidad de que no se va a hacer algo "pasándoles por encima". Finalmente, en cuanto al futuro del OTAN, el Digenpol ha indicado que "todo hace pensar" que tiene la capacidad de adaptarse y que cumplirá su "verdadera" función si es fiel a su ADN y para lo que está pensada, como es aumentar la seguridad de los aliados para disuadir cualquier tipo de agresión para preservar la forma de vida de los países que la conforman. "NO ES EL MOMENTO DE ECHARSE ATRÁS De su lado, la coordinadora de programas de la oficina de diplomacia pública de la OTAN ha comenzado también respondiendo a la pregunta de si la alianza está en un momento Chamberlain o Churchill para afirmar decantarse también por este último. "Hemos tomado la decisión de apoyar a Ucrania, no de meternos en una guerra, y no es el momento ahora mismo de echarse atrás". Respecto a los 75 años de la OTAN ha destacado que en este periodo de tiempo la alianza ha venido trabajando por la paz y la seguridad. "Lo que hacemos es celebrar la libertad de los países para integrarse en una organización que le protege", ha dicho, en contraposición a Rusia que no reconoce a Ucrania su capacidad de tomar sus decisiones de forma independiente en materias de política exterior. Se ha referido a la próxima cumbre de la OTAN que tendrá lugar en Washington, ciudad donde se firmó el tratado que vio nacer a la alianza y en la que se abordarán abordará la disuasión y la defensa. "Solo podemos prevenir la guerra si tenemos una disuasión muy fuerte y esto es también el mensaje que tenemos que mandar a Rusia y al presidente Putin". El segundo de los temas a tratar será el apoyo a Ucrania que ha sido brindado por parte de los aliados, en un esfuerzo militar sin precedentes. Lo que ha permitido a los ucranianos luchar contra Rusia y defender su territorio "de los invasores rusos" para recuperar el 50 por ciento que estaba ocupado al comienzo de la invasión a gran escala. Finalmente, se abordará un marco financiero a largo plazo con el fin de que Ucrania sepa el compromiso de los aliados, evitando lagunas así "faltas y retrasos" en proporcionar este suministro de seguridad. "Un sistema en el que los aliados, liderados por la OTAN, puedan coordinar esta asistencia, tanto militar como el entrenamiento a los militares ucranianos". "Por ello esperamos que en la cumbre de Washington se pueda lanzar esta iniciativa y que los aliados puedan acordar que sea la OTAN la que lidere esta coordinación y esta prestación de asistencia en materia de seguridad y formación para Ucrania. Y un compromiso financiero plurianual que también ha puesto sobre la mesa el secretario general de la OTAN", ha concluido.

