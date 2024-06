Comisión Senado del 'caso Koldo' interroga hoy a Conrado Domínguez y a la exconsejera canaria de Sanidad

La comisión de investigación del Senado sobre las ramificaciones del 'caso Koldo' acogerá este miércoles las comparecencias del exdirector del Servicio Canario de Salud Conrado Domínguez, que está siendo investigado por el 'caso mascarillas', y la exconsejera canaria de Sanidad durante el Gobierno de Ángel Víctor Torres, Teresa Cruz. Se trata de la primera ocasión en la que la investigación parlamentaria del Senado se centra en la parte canaria de esta trama Koldo, después de que la comisión análoga del Congreso acogiera hace unas semanas las comparecencias del ministro y expresidente canario, Ángel Víctor Torres, y del exviceconsejero de Presidencia de Canarias y actual jefe de gabinete del propio Torres, Antonio José Olivera. En el caso de Conrado Domínguez, previsiblemente se acogerá a su derecho de no declarar porque está siendo investigado por la Fiscalía Europea en el 'caso mascarillas', en el que se indaga en los cuatro millones de euros pagados durante la pandemia a una empresa por un millón de mascarillas que no llegaron a ser recibidas. El exdirector del Servicio Canario de Salud está investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Presentó su dimisión en noviembre de 2022, tras dos años en el cargo durante el Gobierno autonómico del socialista Ángel Víctor Torres. En concreto, el Ministerio Público europeo pone la lupa en el pago de cuatro millones de euros por adelantado a la empresa RR7 United por mascarillas que nunca fueron entregadas. De hecho, fueron destruidas por agentes de Aduanas en el puerto de la Luz tras llegar en un cargo procedente de Etiopía y constatarse que estaban falsificadas. Y YA HASTA SEPTIEMBRE Por ahora, el PP no tiene contemplado citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado sobre las ramificaciones del 'caso Koldo' y ha decidido aflojar el ritmo de las comparecencias en este foro una vez han pasado los distintos procesos electorales. Después de estas cuatro comparecencias, los 'populares' prevén un descanso de esta comisión de investigación durante el verano, descartando habilitar los meses de julio y agosto para celebrar alguna sesión. En la semana previa a las elecciones europeas del 9 de junio, el PP decidió llamar a comparecer a la presidenta del Congreso y expresidenta balear, Francina Armengol, que fue la última persona que desfiló por esta comisión de investigación. Y después de haber amenazado en varias ocasiones con citar a Sánchez antes de las elecciones europeas, los 'populares' por ahora no pretenden llamarle a declarar, aunque advierten que manejan los tiempos en esta Cámara al contar con mayoría absoluta y la Mesa de la comisión se podría reunir de urgencia en cualquier momento. AMPLIARON LA COMISIÓN PARA INCLUIR A SÁNCHEZ En un primer momento, el PP creó la comisión de investigación en el Senado sobre el 'caso Koldo', aunque tras el toque de atención de los letrados por intentar incluir asuntos como el de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, o el 'caso Delcy', ampliaron este objeto de la comisión para salvaguardarse. De esta manera, al entender que Sánchez no dio las explicaciones oportunas sobre los negocios de su mujer durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados, el PP decidió incluir al jefe del Ejecutivo entre la lista de comparecientes de esta comisión. Sin embargo, es la Mesa de la comisión, en la que el PP tiene mayoría, la encargada de fijar la fecha de los comparecientes y por ahora no está previsto que vaya a llamar a Sánchez hasta ya después del verano. HAN PASADO POR LA COMISIÓN 18 COMPARECIENTES Después de más de 17 sesiones, la comisión de investigación tiene previsto descansar en los meses de verano. El encargado de abrir la ronda de comparecencias de esta comisión de investigación fue Koldo García Izaguirre, exasesor de José Luis Ábalos, que da nombre al objeto de la comisión, que se acogió a su derecho a no declarar al estar investigado por esta trama. Y tras él han ido compareciendo el exjefe de gabinete de Salvador Illa Víctor Francos; el propio exministro de Sanidad Salvador Illa; el también ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos; exaltos cargos de Sanidad, Transportes e Interior; la presidenta del Tribunal de Cuentas y el 'número tres' del PSOE, Santos Cerdán.

