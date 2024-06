Bolaños responde a los socios que el pacto con el PP sobre el CGPJ no es ninguna coalición sino cumplir la Constitución

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha respondido a las críticas de ERC y Podemos que han criticado el acuerdo alcanzado por el PSOE y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) asegurando que es el inicio de una coalición, asegurando que es simplemente cumplir la Constitución. "La Constitución exige tres quintas partes del Congreso y del Senado pararenovar el Consejo General del Poder Judicial. Y esa suma nos podemos poner como nos queramos poner, sólo la da los diputados del Partido Socialista y del Partido Popular. Y por tanto ese acuerdo era imprescindible", ha manifestado Bolaños este miércoles en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press. En relación a este acuerdo con el Partido Popular para renovar el órgano de los jueces que lleva cinco años y medio caducado, el ministro de Justicia ha asegurado que no compromete al PSOE a impulsar un nuevo sistema de elección de los jueces y que "no es vinculante", ha señalado, defendiendo el modelo propuesto por el PSOE. "Al nuevo consejo se le da un plazo de seis meses para que analice las legislaciones de otros países, vea si hay forma de mejorar el formato y haga una propuesta que tiene que ser aprobada por 3/5. Eso se remitirá al Gobierno, al Senado y al Congreso", ha explicado, recalcando que esa propuesta "no es vinculante". Al hilo, ha defendido que el órgano de los jueces hagan propuestas con un gran consenso, que garantice que hayan personas con "diferentes sensibilidades". "Es un valor y apuesto por ese modelo", ha defendido. En otro punto, preguntado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y por su negativa a dimitir aunque el Tribunal Supremo lo impute por difundir un comunicado relacionado con el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Bolaños ha deslizado que García Ortiz está sufriendo una "auténtica persecución" por "hacer su trabajo". "Fíjese el delito que ha cometido el Fiscal General del Estado: decir la verdad. Desmentir una mentira que se propagó por parte del entorno de la presidencia de la Comunidad de Madrid", ha manifestado.

