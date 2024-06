Azcón (PP) dice que el acuerdo para renovar el CGPJ "beneficia a la sociedad y al Estado de Derecho"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este miércoles que el acuerdo alcanzado por PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "beneficia a la sociedad y al Estado de Derecho". "Siempre que hay un buen acuerdo es una buena noticia", ha indicado Azcón a los medios de comunicación, señalando que "había un problema que desatascar". "La justicia es más independiente, no hay puertas giratorias, no hay un fiscal general del Estado que previamente haya podido ser ministro y no lo habrá en el futuro" y "es lo que ha querido evitar el PP". "Si consideramos la alternativa, si consideramos qué es lo que hubiera ocurrido si no hubiera habido un acuerdo, el resultado hubiera sido infinitamente peor", ha continuado Azcón. "PRECEDENTES PELIGROSOS" "Si no hubiera habido un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, creo que el Partido Socialista hubiera tomado decisiones con precedentes extraordinariamente peligrosos" que atañen a la independencia del poder judicial, ha considerado Azcón, convencido de que "el acuerdo va a mejorar la democracia y va a mejorar uno de los poderes fundamentales de un Estado de Derecho, que es el poder judicial". A juicio de Jorge Azcón, "la decisión de Alberto Núñez Feijóo es inteligente, pensando en el interés general", haciendo notar que "cuando la Constitución dice que se tiene que pactar en el Congreso de los Diputados y ese pacto requiere de una mayoría reforzada entre los dos grandes partidos, es evidente que lo que hacemos es pensar en la independencia del poder judicial y, por lo tanto, que el gobierno de los jueces sea mejor del que era ayer". "Yo creo que determinadas decisiones y determinadas dudas, con amenazas o con insinuaciones sobre 'lawfare', hoy van a ser más difíciles", ha añadido. "Cuando hay resoluciones de los jueces, los que nos dedicamos a la política tenemos una obligación institucional muy importante que es la de no sembrar la duda sobre nuestras instituciones. Y es verdad que hemos oído afirmaciones de 'lawfare' en los últimos tiempos, fundamentalmente desde la izquierda, desde el Gobierno", ha agregado el presidente. "Ahora, con mayorías reforzadas y, por lo tanto, con mayor independencia, los nombramientos que se hagan tendrán en cuenta la profesionalidad y no la procedencia de esos jueces. No se tendrán en cuenta que puedan tener una adscripción a una asociación o a otra, sino que lo que se tendrán en cuenta serán los méritos, la capacidad y la profesionalidad en los nombramientos que se hagan en la justicia". ha subrayado. Azcón ha añadido que "siempre que hay un acuerdo significa que las dos partes han tenido que ceder y en este caso ha sido evidente, el Partido Socialista ha tenido que ceder mucho respecto de lo que quería hacer en la justicia".

