TSJA ratifica cuatro años de cárcel para el piloto de una moto de agua que llevaba a un migrante ilegal

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que ha condenado a un hombre de origen marroquí que fue rescatado en aguas del Estrecho a la deriva en una moto de agua cuando transportaba a un menor, también de origen marroquí, con la intención de introducirlo en las costas españolas de manera ilegal. Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos ocurrieron el 31 de agosto de 2022 cuando el acusado tuvo que ser rescatado por Salvamento Marítimo en el Estrecho, a más de 30 de millas de las costas españolas, cuando trasladaba a un menor y tras haberse quedado sin gasolina en la moto de agua que viajaban. Según consta en los hechos probados, se llevaron unas once horas a la deriva, por lo que puso en peligro la vida del menor que transportaba, al que no le facilitó alimentos, agua, ni chalecos, lo cual sí llevaba el detenido como piloto. Por ello, fue condenado a cuatro años de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La sentencia fue recurrida ante el TSJA alegando vulneración de la presunción de inocencia al negar el relato por los menores que fueron rescatados, ya que un segundo, también a la deriva, iba en otra moto de agua que también se quedó sin gasolina. El acusado asegura que él viajaba en la moto de agua con su amigo (el piloto de la otro moto), cuando se encontró con los dos menores inmigrantes a la deriva por no tener gasolina y procedió a auxiliarles avisando a Salvamento Marítimo. El recurso ha sido desestimado y ratificada la condena de cuatro años de prisión.

