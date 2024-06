Temas del día de EFE Economía del miércoles 26 de junio de 2024

EEUU BANCA

Washington - La Reserva Federal estadounidense difunde los resultados de las pruebas anuales de solvencia realizadas a los grandes bancos del país, que miden la capacidad del sector financiero a afrontar una hipotética recesión global.

(Texto)

.

ACEITE OLIVA

Madrid - El Congreso Mundial del Aceite de Oliva celebra su primera edición y reunirá a los principales expertos mundiales durante tres días, para debatir sobre retos como el cambio climático, la promoción o los precios altos, organizado por el Comité Oleícola Internacional, que agrupa a los principales países olivareros.

(Texto)

.

FORMACIÓN PROFESIONAL

Madrid - Toda la Formación Profesional deberá desarrollarse el próximo curso con carácter dual, pero no está claro si las empresas ofertarán suficientes plazas para que más de un millón de estudiantes realicen prácticas, explica el presidente de la Asociación de Centros de FP, Luis García Domínguez, en coincidencia con la apertura de la matrícula de estas enseñanzas.

(Texto)

--

AGENDA INFORMATIVA

9:00h.- Madrid.- SECIÓN CONTROL.- Sesión de control al Gobierno en el Congreso, con preguntas sobre el denominado escudo social, la reducción de la jornada laboral, la igualdad en el acceso a las subvenciones y la fiscalidad de las clases medias, entre otras. (Texto) (Foto) (Vídeo)

9:00h.- Madrid.- CONGRESO COMPARECENCIA.- Comparecencia en la sesión plenaria del Congreso de la vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, solicitada por el Grupo Popular para informar sobre las políticas llevadas a cabo desde que es responsable de su Ministerio y su impacto sobre el desarrollo económico, social y ambiental de España.

9:00h.- Madrid.- EMPRESAS TELECOMUNICACIONES.- Ericsson presenta la edición de junio de 2024 del Ericsson Mobility Report que explora y analizan las últimas tendencias y previsiones para la industria de las telecomunicaciones.

9:30h.- Madrid.- CONGRESO ACEITE.- El Congreso Mundial del Aceite de Oliva comienza en Madrid con la intención de abordar durante tres días los retos de la cadena de valor en todos sus eslabones, desde el cambio climático que ha reducido las cosechas, hasta la promoción del consumo en un contexto de precios altos. (Texto)

10:00h.- Madrid.- EMPLEO IGUALDAD.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez; y la presidenta de la Comisión de Igualdad y Diversidad de CEOE, María del Val Díez, firman el acuerdo contra la discriminación de personas LGTBI en el ámbito laboral. Salón de Actos de la Escuela de Organización Industrial (EOI). Avda. de Gregorio del Amo, 6. (Texto)

10:00h.- Madrid.- ENERGÍAS RENOVABLES.- El consejero delegado de Solarpack, Leo Moreno, presenta el plan estratégico y la expansión internacional de la firma y analiza el sector de las energías renovables. Sede de Harmon, C/ Serrano, 57, planta 6.

10:30h.- Madrid.- TRANSPORTE MOVILIDAD.- Primera de las dos jornadas del V Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades organizado por El Español que contará con la participación de Óscar Puente, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Rebeca Torró, secretaria de Estado de Industria; José Antonio Santano Clavero, secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible; y Álvaro Fernández Heredia, secretario general de Movilidad Sostenible; entre otros. (calle Almagro, 5).

10:30h.- Madrid.- MERCADOS PERSPECTIVAS.- Beka Finance presenta las perspectivas macroeconómicas y la estrategia de inversión de cara al segundo semestre del año. En el encuentro participará el Economista jefe, David Azcona. Calle Serrano 88.

11:00h.- Madrid.- INDUSTRIA COYUNTURA.- El INE difunde datos de la encuesta industrial anual de productos de 2023 (Texto).

11:00h.- Vigo.- INDUSTRIA PESQUERA.- Presentación del Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de productos pesqueros en España 2024. Consorcio Zona Franca de Vigo, acceso por Rúa Oporto 1

11:30h.- Madrid.- EMPRESAS TELECOMUNICACIONES.- La compañía española de fibra y móvil Finetwork comparte las últimas novedades de la compañía en un evento en el que estará presente su CEO, Óscar Vilda. Hotel Only You (C. del Barquillo, 21).

11:30h.- València.- FORO MEDITERRÁNEO.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la primera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo. Palau de les Arts, avda. profesor López Piñero, 1 (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:35h.- Madrid.- RENFE EMPLEO.- Concentración convocada por los sindicatos frente al Ministerio de Hacienda para exigir la eliminación de las categorías de ingreso en el Grupo Renfe.

12:00h.- Madrid.- VIVIENDA INVERSIÓN.- En Instituto Santalucía, en colaboración con SECOT, organiza la conferencia virtual “Monetización de la vivienda: claves y oportunidades”.

12:00h.- Madrid.- IAG JUNTA.- Junta de accionistas de IAG Edificio Mutua Madrileña, Paseo de la Castellana, 33. Madrid.

12:00h.- Madrid.- EZENTIS JUNTA.- Ezentis celebra junta de accoinistas Hotel Elba Madrid Alcalá,, c/ Alcalá 476.

12:00h.- Madrid.- PRISA JUNTA.- Prisa celebra su junta de accionistas Diario El País, calle Valentín Beato 44.

12:00h.- Pozuelo de Alarcón.- AMPER JUNTA.- Celebración de la Junta de Accionistas de Amper C/ Virgilio, 2. Edificio 3.

13:00h.- Madrid.- MERCADOS FONDOS.- La vicepresidenta de la CNMV, Montserrat Martínez Parera, clausura la X Edición de los Premios Inversión a Fondo promovidos por El Economista. Torre de Cristal (P.º de la Castellana, 259 C ) - Planta 31.

Madrid.- EMPRESAS FACTURACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el Índice de Cifra de Negocios Empresarial correspondiente al mes de abril de 2024. (Infografía)

Madrid.- VODAFONE DESPIDOS.- Reunión entre los trabajadores de Vodafone España y los representantes de la empresa en la Mesa de Negociación del ERE para casi 1.200 empleados.

Madrid.- EMPRESAS FERROGLOBE.- Huelga de 24 horas en todas las plantas españolas de Ferroglobe.

Internacional

Europa

14:00h.- Ginebra.- VEHÍCULO AUTÓNOMO.- La Comisión Económica de la ONU para Europa analiza para la prensa los últimos avances internacionales relacionados con la regulación de los vehículos autónomos. (Texto)

Londres.- FERIA AERONÁUTICA.- El evento aeronáutico internacional de Farnborough, uno de los más relevantes del sector, presenta la edición de 2024, que tendrá lugar del 22 al 26 de julio en el condado de Hampshire, al sur de Inglaterra. (Texto)

América

22:30h.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Reserva Federal estadounidense difunde los resultados de sus test de estrés anuales a los grandes bancos del país.

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Tesoro de Argentina subasta este martes en el mercado doméstico instrumentos de deuda pública. (Texto)

Asia

Pekín - La presidenta de Perú, Dina Boluarte, continúa su visita oficial en China.

EFECOM

cs

Redacción EFE Economía (34)913 46 75 74

Puede escribir a economia@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245