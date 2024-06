El PP denuncia que ahora el TC se dedique a "revisar la sentencia" de los ERE con un "indulto por la puerta de atrás"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado este martes el "cambio" en el Tribunal Constitucional que se ha producido en la "etapa" de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y que le lleva a dedicarse a la "revisión de sentencias" como la del caso de los ERE, con la concesión de "indultos por la puerta de atrás" y el "borrado" de responsabilidades penales. A su entender, se trata de una "derivada muy peligrosa" que "desacredita y deslegitima" a este órgano. Así se ha pronunciado después de conocer que el TC estudiará en el Pleno que comenzará el próximo 2 de julio un borrador de sentencia que propone exonerar la malversación por la que se condenó a seis años de cárcel a la exconsejera de Hacienda de Andalucía Carmen Martínez Aguayo en el marco del 'caso de los ERE'. Con este paso, el TC también podría plantear perdonar el delito de malversación por el que el expresidente José Antonio Griñán fue condenado en el mismo caso. En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Gamarra ha dicho que el PP, igual que la "inmensa mayoría de los españoles", cree que "a la corrupción no se le puede dar ni un metro de oxígeno". A su entender, "lo que está ocurriendo no es algo normal" pero "resuelva lo que resuelva" el TC los ERE "seguirá siendo el máximo caso de corrupción" que "ha ocurrido en España en toda la historia de la democracia". "Hablamos de más de 680 millones de euros de los parados que no fueron a los parados de Andalucía sino que durante gobiernos del Partido Socialista fueron a los bolsillos de una trama de amigos y desde dentro de la propia institución", ha manifestado, para añadir que ese dinero se "destinó a coca, a prostitutas y a todo tipo de cosas menos a ayudar a quien tenía que haberse ayudado". Gamarra ha recalcado que "lo que se ha producido dentro del Tribunal Constitucional es un cambio" porque "se convierte" a este órgano "en una nueva instancia de revisión de sentencias en un aspecto que no había sido discutido durante toda esta trayectoria judicial, que no ha sido escasa ni corta". "BORRADO DE RESPONSABILIDADES JUDICIALES" Según Gamarra, con este "cambio" se produce "una ruptura dentro del propio Tribunal Constitucional", dado "participan magistrados que han tenido altas responsabilidades de la mano del Partido Socialista" y "han sido hasta ministros dentro del Gobierno de Pedro Sánchez". "Lo que se produce con ese cambio es un beneficio directo a dirigentes del Partido Socialista y evidentemente con ello un indulto por la puerta de atrás, el borrado de todo aquello que sabemos que existió y el borrado de unas responsabilidades judiciales, unas responsabilidades penales que hasta ahora nadie había cuestionado y cuando digo nadie estamos hablando de incluso del Tribunal Supremo y evidentemente creo que es de máxima gravedad", ha alertado. Gamarra ha señalado que esto "indigna" a los ciudadanos de a pie pero también dentro del mundo judicial porque están "viendo debates jurídicos que lideran grandes magistrados del Tribunal Constitucional o que lideran grandes juristas" que "lo que ponen sobre la mesa es que se está utilizando el Tribunal Constitucional como una sala de revisión de sentencias" cuando ése no es su papel. La 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha recalcado que es "preocupante" la "ruptura" dentro del Tribunal Constitucional con Pedro Sánchez, con una "derivada" que es "máximamente muy peligrosa" y que "desacredita y deslegitima ante la opinión pública a quien debe ser el tribunal de garantías".

