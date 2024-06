El PP balear rechaza el ofrecimiento de Armengol para apartar a Le Senne porque no tiene "ninguna credibilidad"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Baleares, Sebastià Sagreras, ha rechazado este martes la propuesta de la secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ofreciendo sus votos a la presidenta del Govern, Marga Prohens, para apartar a Gabriel Le Senne (Vox) como presidente del Parlament. "Ni el PSIB ni Armengol tienen ninguna credibilidad", ha declarado Sagreras, que ha recordado otros episodios en los que los socialistas ofrecieron sus votos, afirmando que sólo sirvieron para "beneficiar a Vox". "Me atrevo a decir que se retroalimentan", ha apostillado el 'popular'. Sagreras se ha referido la investidura de Marga Prohens, donde el PSIB "se negó" a abstenerse "aunque sumaban más que el resto de la izquierda junta y no había ninguna mayoría alternativa"; o a la votación del techo de gasto que estuvo marcada por el debate del calendario para la libre elección de lengua. Además, respecto a los hechos por los que piden apartar a Le Senne --el incidente con una foto de Aurora Picornell en el pleno--, Sagreras ha recordado que ya han condenado lo ocurrido "de forma contundente". En esta línea, el diputado ha argumentado que desde el PP piden "a todos los grupos hacer una profunda reflexión para rebajar la tensión y la crispación frente a un clima irrespirable en el Parlament, no desde el martes, sino en las últimas semanas". Y en particular, Sagreras ha reclamado a Armengol que, como secretario general del PSIB, "reflexione también y no contribuya a esta crispación". Asimismo, le ha recomendado "que reflexione sobre otros temas que también son importantes", como su idoneidad como presidenta del Congreso "ante la ramificación del caso Koldo en Baleares", o sobre "el mensaje que envía a la ciudadanía una Ley de Amnistía que rompe la separación de poderes en el Estado de derecho para beneficiar a personas procesadas incluso por delitos de corrupción". De la misma forma le ha afeado "el pacto del Partido Socialista con un partido como Bildu", o sobre la permanencia en el Gobierno de "un ministro que insulta en las redes a los ciudadanos", en alusión al ministro de Transportes, Óscar Puente.

