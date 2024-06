El Gobierno distribuirá entre las CCAA más de 154.000 millones del sistema de financiación autonómica en 2024

El Gobierno central ha aprobado este martes la distribución para este año de los 154.467 millones de euros entre las comunidades autónomas de régimen común en concepto de entregas a cuenta y la liquidación del sistema de financiación autonómica, lo que supone casi 20.000 millones más que el año pasado. Así lo ha anunciado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, donde ha explicado que el Gobierno desea que este incremento de recursos "puedan fortalecer la sanidad, educación y dependencia". El sistema de financiación autonómica opera mediante unas entregas a cuenta de los recursos tributarios que se estima se ingresarán a lo largo del ejercicio en concepto de IRPF (la tarifa autonómica) y los porcentajes que marca la ley que les corresponde del IVA e Impuestos Especiales y que el Estado central adelanta. En este contexto, el Gobierno ha aprobado la distribución de estos 154.467 millones de euros destinados a las comunidades autónomas en conceptos de entregas a cuenta y liquidación del sistema de financiación autonómica, que están incluidos en el decreto de prórroga de las medidas ante los efectos de los conflictos de Ucrania y Oriente Medio, desligándolo así de los Presupuestos Generales del Estado. TRAS SER AVALADO POR EL CPFF Y es que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado mes de diciembre ya avaló esta actualización de las entregas a cuenta, que ascienden a 134.658 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas este año. El resto de millones de euros corresponde a la liquidación del sistema de financiación. Al haber renunciado a presentar Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año por las elecciones en Cataluña, el Gobierno ha incluido la actualización de las entregas a cuenta en este decreto, que ha sido aprobado en el Consejo de Ministros de este martes y posteriormente tiene que ser validado por el Congreso. El pago de las entregas a cuenta se efectúa mensualmente, a través de dos ingresos a las comunidades autónomas de régimen común y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla: uno al principio del mes y otro al final. Y tal y como se acordó en la Comisión de Administración Local (CNAL), entre el Gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), las entidades locales recibirán un montante de 28.557 millones de euros en conceptos de entregas a cuenta para este año, 5.620 millones más que en 2023. LO DESLIGA DE LA REFORMA DEL MODELO Con todo, la ministra Montero ha reprochado al PP que dijera que era indisociable que las entregas a cuenta no se pudieran aprobar sin los Presupuestos: "Nosotros desde el primer día la hemos planteado distintas para que no penalice a los territorios el hecho de que no haya Presupuestos". Al hilo, ha desligado la actualización de las entregas a cuenta de este año con las negociaciones para reformar el modelo de financiación autonómica, que ha cogido especial relevancia últimamente por la intención del Gobierno central a otorgar un trato especial a Cataluña. En cualquier caso, Montero ha incidido en que para el Gobierno el principal interlocutor es el PP para actualizar este modelo de financiación autonómica, aunque ha vuelto a pedir al líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, que consensúe una posición común entre todas sus comunidades.

