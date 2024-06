AUGC pide a Interior que ordene investigar el vídeo del niño que simula disparar a un cabezudo de la guardia civil

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha pedido explicaciones al Ministerio del Interior sobre por qué no se ha dado orden a la Fiscalía para investigar el vídeo donde se aprecia que un niño simulaba disparar en Oñate (Guipúzcoa) a un cabezudo vestido de la Benemérita dentro de la jornada 'Fan hemendik'. A través de sus redes sociales, AUGC ha difundido el vídeo con las imágenes del menor con la escopeta de juguete al paso de una manifestación en la que, además del cabezudo vestido de agente de la Guardia Civil, se corean lemas como 'Alde hemendik, utzi pakean' (Fuera de aquí, dejadnos en paz). A su juicio, resulta "intolerable" que este tipo de reivindicaciones "motivadas desde el rencor, el rechazo y el odio contra los profesionales sus familias y la Institución "no estén prohibidas". "El fin es crear un clima amenazador y desagradable hacia los agentes que están allí destinados velando por la seguridad de la ciudadanía y el cumplimiento de las leyes", ha censurado, al tiempo que ha subrayado que el Gobierno central "debería prohibirlas". Por este motivo, han pedido explicaciones al Ministerio de Interior de "por qué no se ha dado orden a Fiscalía para prohibir este acto y medidas por la participación de menores para llevarlos a cabo". La celebración del 'Fan Hemendik Eguna' se organiza anualmente en Oñate para protestar contra la presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el País Vasco y Navarra. DENUNCIA DE COVITE Otras organizaciones como Covite también han denunciado el vídeo del niño en Oñate disparando al cabezudo que porta la vestimenta de la guardia civil. "Como siempre, los más pequeños fueron protagonistas en estos actos de exaltación del terrorismo y propagación del odio contra la Guardia Civil y demás FCSE", han indicado. Según Covite, dentro de la misma jornada se desplegó en Oñate una pancarta exaltando a la etarra Susana Arregui, de la que recuerdan que es una terrorista fallecida y responsable del asesinato de varios guardias civiles, mientras gritaban que "el pueblo no perdonará" y sonaba la canción 'El luchador a la calle', dedicada a exaltar a los etarras. Además, días antes de la manifestación y dentro de la campaña 'Alde hemendik', hicieron una charla en la casa de Cultura de Oñate contra la Guardia Civil. "Así utilizan las instituciones públicas: para difundir su discurso radical", se ha quejado Covite, que apunta que "todos los actos contaron con el apoyo de Sortu".

