PP defiende un sistema de financiación igualitario frente a un modelo "a la carta" que perjudica al conjunto del país

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha defendido un sistema de financiación autonómica igual para todos los españoles frente a un modelo "a la carta" que perjudica al conjunto del país. Tras remarcar que el sistema de financiación que aún se sigue aplicando lo acordó en 2009 el PSOE con el entonces "tripartito" que gobernaba en Cataluña, Juan Bravo ha remarcado que la actual vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "defendía" siendo consejera andaluza del ramo "que era imprescindible un nuevo sistema de financiación", así como que "eran necesarios 16.000 millones extras al sistema de financiación", y, tras seis años al frente de la cartera de Hacienda en el Consejo de Ministros, "no hay nuevo sistema de financiación". Además, el dirigente del PP ha señalado que Montero, siendo consejera de Hacienda, "defendía que era necesaria la multilateralidad", pero ahora "plantea una bilateralidad con Cataluña, con una condonación de deuda, con un cupo solamente" para esa comunidad, según ha criticado Juan Bravo, que ha sostenido que ahora se habla de financiación autonómica "porque le hace falta" a Pedro Sánchez "para seguir siendo presidente, porque sin los votos de Junts y ERC" en el Congreso, el líder socialista "no sería" jefe del Ejecutivo, ha subrayado. El vicesecretario de Economía del PP ha advertido de que la ministra Montero "dice que no habrá cupo" para Cataluña igual que antes el Gobierno "decía que no iba a haber indulto" ni amnistía para los "separatistas" catalanes del proceso independentista que desembocó en el referéndum del 1 de octubre de 2017 y al final "lo ha habido". Juan Bravo ha señalado que desde el PP defienden "un sistema de financiación autonómica que se centre en los ciudadanos por encima de los territorios, que se centre en la multilateralidad", y, "si hay realmente voluntad, en un fondo transitorio que acompañe hasta que se apruebe un nuevo sistema de financiación", así como apuestan por un sistema en el que "se tenga en cuenta al ciudadano, pero también la dispersión, el envejecimiento, la prestación por igual de todos los servicios públicos". DEBILIDAD DEL GOBIERNO El dirigente popular ha subrayado la "debilidad" que, en su opinión, caracteriza actualmente al Gobierno de España, y ha sostenido que el Ejecutivo está actuando como una "trituradora de instituciones" con el único objetivo de "salvar" al presidente, Pedro Sánchez, "a costa de cualquier cosa". Así se ha pronunciado el dirigente del PP en una comparecencia en Sevilla junto al presidente de los 'populares' sevillanos, Ricardo Sánchez, en la que ha comenzado sosteniendo que en esta última semana "se ha puesto de manifiesto de nuevo la debilidad que tiene el Gobierno de Sánchez". En concreto, Juan Bravo ha remarcado que en esta semana "hemos conocido elementos que nos hacen ver que el Gobierno no gobierna, que lo único que le preocupa es salvar la figura de Sánchez", y así ha aludido a "nuevos datos sobre esos casos de corrupción que envuelven al PSOE y al entorno de Sánchez", como "nuevos pagos, nuevas comisiones, nuevas personas, nuevas empresas, incluso nuevos chalés vinculados a esa trama", ha agregado. "En segundo lugar, hemos visto la debilidad del Gobierno cuando, hablando del Presupuesto del año 2025", desde el Ejecutivo no asumen sus competencias de elaborar unas nuevas cuentas anuales, y "de nuevo lo que hacen es preguntarle a los partidos separatistas si van a apoyar" el proyecto que presente el Ejecutivo, según ha criticado Juan Bravo, que ha cuestionado que desde el Gobierno se le pregunte a quienes "no creen en España si están dispuestos a apoyar el Presupuesto de España". Si dichos partidos separatistas "dicen que no, no habrá Presupuesto de España, y si dicen que sí, habrá Presupuesto para todos los españoles, esa es la realidad", ha advertido el vicesecretario de Economía del PP. GOBIERNO COMO "TRITURADORA DE INSTITUCIONES" Tras ello, el vicesecretario de Economía del PP ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha convertido "en una trituradora" de instituciones, de modo que "si no le gusta lo que hace el Senado, le quita competencias por la puerta de atrás; si los medios de comunicación dan información que no le gusta, propone intervenirlos y sancionarlos". "Tritura tanto las instituciones que actualmente no tenemos gobernador del Banco de España", según ha advertido Juan Bravo para poner de relieve que, "en la historia de la democracia" española, con anterioridad al momento actual "solamente ha habido un día" en el que se había producido esa vacante, "porque cayó en domingo". El vicesecretario de Economía del PP ha concluido acusando al Gobierno de comportarse como "una trituradora de instituciones con un solo objetivo", el de "salvar al señor Sánchez, permitirle ser presidente del Gobierno de España a costa de la sanidad, de la educación, de la financiación, de la unidad de todos los españoles; a costa de cualquier cosa", ha sentenciado Juan Bravo.

