Guardiola dice que Extremadura está "desatendida" por Sánchez, al que pide que Almaraz continúe y la "dignidad" del tren

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha lamentado este lunes que Extremadura "está siendo desatendida" por Pedro Sánchez, "un presidente más pendiente del aplauso de sus socios de gobierno que de las familias extremeñas". En ese sentido, la presidenta extremeña ha reclamado al Gobierno central la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz, ya que se cierre es "na medida injusta y ofensiva hacia una región que es líder en energía", y le ha pedido además "dignidad ferroviaria" para la región. De esta forma se ha pronunciado María Guardiola durante su primer discurso como presidenta de la Junta de Extremadura en el Debate sobre el Estado de la región que se ha iniciado en la tarde de este lunes en la Asamblea de Extremadura. "Extremadura está trabajando para su futuro. Y lo hace con lealtad hacia el resto de comunidades y al gobierno de España", ha reafirmado la presidenta extremeña, quien ha aseverado que la comunidad no quiere "privilegios", sino lo que le corresponde. Por eso, ha aseverado que como presidenta de todos los extremeños no se va a callar. "No me voy a cruzar de brazos. No voy a dejar a esta tierra a su suerte. No voy a descansar hasta conseguir que Extremadura pueda competir en las mismas condiciones que el resto de regiones", ha reafirmado. En ese sentido, y respecto a la Central Nuclear de Almaraz, María Guardiola ha recordado que "la mayor parte de la energía que se consume en España sale de Extremadura", ante lo que ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya decidido "frenar ese liderazgo, que emplea a 3.000 familias en el norte de Extremadura y asegura la soberanía energética de España". Así, ha lamentado que Sánchez "luego hablará de la España Vaciada, cuando la está vaciando este gobierno con sus decisiones caprichosas", ha dicho. Por todo ello, Guadiola se ha marcado como reto de su Gobierno regional la Central Nuclear de Almaraz, por lo que van "a luchar con decisión y con firmeza" por los puestos de trabajo y por la continuidad de esta planta. "Que nadie nos quite lo nuestro". También se ha referido la presidenta extremeña al nuevo Mapa Concesional Nacional que ha elaborado el Ministerio de Transportes, y que "deja sin líneas de autobuses a 164 municipios extremeños", tras lo que ha aseverado que "esa es la Extremadura atacada". EL TREN EXTREMEÑO, "UN MEME" "El Gobierno acaba convirtiendo el abandono y desprecio hacia los extremeños en una broma, pesada y sin gracia para nosotros", ha lamentado la presidenta de la Junta, quien ha criticado que el Ejecutivo nacional ha "convertido el tren extremeño en un meme". Por eso, ha reivindicado que el Gobierno central tiene que conceder "la dignidad ferroviaria porque no hay una región más castigada" que Extremadura, donde según ha dicho, "se inauguró un falso AVE, y aún seguimos aguantando averías, cortes de servicio y comentarios jocosos, con ministros que quitan importancia a las injusticias diciendo que hay que acostumbrarse", ha lamentado. Finalmente, Guardiola ha señalado que la Junta de Extremadura ha instado este año a "mejorar la planificación eléctrica" en la región, "no solo para volcar la energía producida, sino para fijar en nuestro territorio industrias electro-intensivas" que la comunidad necesida "para crear más empleo y fijar población en el medio rural". Ante esta petición, la respuesta del Ejecutivo nacional fue "el rechazo de 22 de las 23 alegaciones presentadas por Extremadura a la planificación eléctrica 2021-2026", ha lamentado Guardiola, quien ha apuntado que la región no estaba "pidiendo privilegios, ni pactos fiscales, ni condonaciones, ni cupos, ni singularidades". El objetivo es que la región extremeña pueda "contar con la potencia eléctrica suficiente para impulsar el parque empresarial y los proyectos que están llamando a nuestras puertas", tras lo que Guardiola ha reafirmado que la región no quiere "paternalismos, porque Extremadura va a dar que hablar".

