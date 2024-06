El PSOE y el PP reconocen contactos para renovar el CGPJ, que podría concretarse en los próximos días

El PSOE y el PP han reconocido este lunes contactos para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva cinco años y medio caducado, unas conversaciones que podrían materializarse en "los próximos días" después de que encallaran por enésima vez en octubre de 2022. De hecho, la portavoz del PSOE, Esther Peña, ha admitido que espera un acuerdo "más pronto que tarde" con el PP sobre el órgano de gobierno de los jueces. "Hay optimismo para que dentro de unos días esto sea una realidad", ha asegurado en una rueda de prensa en la sede del PSOE tras la reunión de la Ejecutiva socialista. El pasado 12 de junio, Sánchez dio un ultimátum al PP al fijar este mes como fecha límite para alcanzar un acuerdo en el CGPJ. Entonces advirtió al primer partido de la oposición que si no se avenía a pactar, llevaría a cabo una reforma del Consejo para quitarle la facultad de nombrar jueces del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de Justicia. Sin embargo, los contactos se han intensificado en los últimos días y ahora ambas formaciones se ven más cerca de poner fin a un Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado desde hace más de cinco años. PSOE: "OPTIMISMO" Y "CONFIANZA" EN LLEGAR A UN ACUERDO Desde el PSOE, Esther Peña ha reconocido este lunes que tiene "confianza en llegar a un acuerdo y optimismo en que sea más pronto que tarde" aunque insiste en mantener la "discreción" sobre los contactos que están en marcha para que el acuerdo sea "una realidad" en los próximos días. Los socialistas no aclaran si este ultimátum, que termina esta misma semana, es inamovible o podrían extenderlo algunos días más para culminar la negociación, ante la inminencia de un acuerdo. En este sentido, fuentes socialistas dicen que esperan no tener que agotar los días para cerrarlo. En todo caso, la sensación que trasladan desde la dirección socialista es distinta a la de la semana pasada, cuando se veía más improbable llegar a un entendimiento. De hecho, hace solo unos días, el Gobierno veía señales negativas en el hecho de que todavía no se hubiese convocado una reunión entre las dos partes y algunas voces de la dirección del PSOE admitían en privado que pensaban que no habría renovación. PP: "HABRÁ UN BUEN ACUERDO O NO HABRÁ NINGUNO" Fuentes de la cúpula del PP también ha reconocido contactos con el PSOE para explorar la posibilidad de un acuerdo, si bien han dejado claro que no han cambiado de posición y que debe haber garantías que se avanza en la independencia judicial. Así lo ha expresado públicamente este lunes el portavoz del partido, Borja Sémper, al asegurar que, aunque su partido tiene "voluntad" de llegar a un acuerdo, no se "bajará" de su posición para que se "garantice" la independencia del órgano de gobierno de los jueces y se cambie el sistema de elección con una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de forma que los jueces elijan a los jueces. Desde 'Génova' han reconocido a Europa Press que el PP "no se fía" de Pedro Sánchez y, por lo tanto, exigen "garantías absolutas". "Habrá un buen acuerdo o no habrá ninguno", han indicado fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo. Otras fuentes de la cúpula del PP han admitido que está avanzados esos contactos con el PSOE, que dirige por parte del Partido Popular el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons. Además, ha justificado esta negociación en la necesidad de avanzar en la independencia judicial y no dejar que Sánchez "pase el rodillo" y "nombre a magistrados del Supremo", que sería "peor". LA COMISIÓN EUROPEA COMO "GARANTE" DEL ACUERDO En cualquier caso, fuentes de la dirección del PP han señalado que la Comisión Europea deberá ser "garante" de cualquier acuerdo entre ambos partidos, después de que este órgano asumiera esa mediación tras pactarlo Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo el pasado mes de diciembre. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional mantuvieron varias reuniones en Bruselas y Estrasburgo en el primer trimestre del año pero no hay fecha por ahora para un nuevo encuentro, según ha indicado públicamente Sémper a preguntas de la prensa.

