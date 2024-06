El alcalde de La Línea (Cádiz) dice tras reunirse con Picardo que ve "los puntos de entedimiento más cercanos"

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha señalado tras reunirse con el ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo, para hablar del estado de las negociaciones respecto del Brexit que sale "optimista" del encuentro porque ve que "los puntos de entendimiento son bastante cercanos". "Siempre en los últimos tiempos veía que la posibilidad de acuerdo era bastante compleja, pero contrastando la información que me trasladó el secretario de Estado con la que me traslada en este momento el ministro Principal, veo que los puntos de entendimiento son bastante cercanos", ha manifestado en declaraciones a los periodistas el alcalde linense, que ha añadido que "evidentemente, sé que el diablo está en los detalles, que después habrá que terminar de hilar cuestiones". El alcalde ha insistido en que lo que le preocupa es "el futuro de los trabajadores, la situación respecto a las pensiones, la facturación que tienen nuestras empresas, cuando aproximadamente un tercio de la facturación es con clientes Gibraltareños, así como las infraestructuras futuras, que tendrá una repercusión directa en el municipio". "Creo que estamos en un momento importante, de hecho, espero que en próxima fecha podamos tener encuentros no solo con el Ministerio de Exteriores, sino también con la Junta Andalucía, ya que la Junta tiene competencias directamente relacionadas con este ámbito, como por ejemplo en el medioambiente", ha añadido. Finalmente, Juan Franco ha incidido en que se está "en medio de una negociación que es crucial para el futuro de La Línea de la Concepción" y ha añadido que espera que se llegue a puntos de entendimientos con lo que siempre se ha hablado de prosperidad compartida y libre tránsito.

