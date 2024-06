PSE-EE destaca la relevancia de su carteras y se marca como desafío conciliar las leyes vasca y estatal de vivienda

El PSE-EE ha destacado la "relevancia" de sus cinco carteras en el próximo Gobierno vasco y se ha marcado como uno de los desafíos "más interesantes, conciliar las leyes vasca y estatal para lograr facilitar el acceso a la vivienda, sobre todo, a las generaciones más jóvenes". En un comunicado, los socialistas vascos han puesto en valor la "experiencia, conocimiento institucional y de gestión, y compromiso con los valores y principios socialistas" de sus consejeros en el próximo Gobierno Vasco (Mikel Torres, Susana García Chueca, Javier Hurtado, Denis Itxaso y María Jesús San José). Estos cinco consejeros jurarán sus cargos el próximo martes en el Palacio de Ajuria Enea y celebrarán su primer Consejo de Gobierno junto a los diez consejeros del PNV y el lehendakari, Imanol Pradales, que esta mañana ha tomado posesión de su cargo en Gernika. Según ha informado el PSE-EE, Mikel Torres será el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo. El departamento aumenta sus competencias con la asunción del área económica, con las funciones de planificación y estudios y de gestión de los fondos europeos. La guipuzcoana Susana García Chueca deberá afrontar desde el Departamento de Movilidad Sostenible, que estrena denominación, la asunción de las líneas de Cercanías, además de continuar con proyectos estratégicos de gran dimensión, como el Metro de Donostialdea o la implantación del tranvía de la capital alavesa, y las encomiendas de gestión de las entradas del TAV en Bilbao y Vitoria-Gasteiz, la Línea 5 del Metro de Bilbao o la culminación de la estación de San Sebastián. Para Javier Hurtado, el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo supone un "nuevo reto en responsabilidades ya conocidas, pero no por ello menos exigentes con subsectores emergentes en lo económico y necesidad de lograr una convivencia respetuosa e impulsar el comercio local y los derechos de los consumidores", ha manifestado. Denis Itxaso asume en el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana "uno de los desafíos más interesantes, como es conciliar las leyes vasca y estatal para lograr facilitar el acceso a la vivienda, sobre todo, a las generaciones más jóvenes", han subrayado los socialistas vascos. Para María Jesús San José, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos "no es desconocido, ni mucho menos, después de que ya desempeñara parte de estas responsabilidades en la legislatura 2016-2020. Ahora, además del área de Justicia, deberá gestionar las prisiones vascas y dirigir las políticas de memoria", ha relatado. Tras concluir el acto de la toma de posesión del lehendakari en Gernika, al que también ha acudido la vicepresidenta María Jesús Montero, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, se ha manifestado "muy orgulloso" del Acuerdo de Gobierno, de "la impronta de los y las socialistas en el mismo" y ha subrayado el "peso específico" del Partido Socialista en "áreas de indudable relevancia en el día a día de la ciudadanía vasca". "No me cabe ninguna duda de que la presencia de los socialistas en ese Gobierno garantiza la buena gestión y, sobre todo, que ese Gobierno esté dedicado a lo que verdaderamente importa a la ciudadanía vasca", ha señalado, para destacar a continuación la estabilidad con la que comienza la legislatura.

