PNV espera que el ofrecimiento de EH Bildu para alcanzar acuerdos sea "sincero" y se fundamente "con hechos"

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha confiado en que el ofrecimiento de EH Bildu de cara a alcanzar acuerdos "amplios de país" sobre autogobierno sea "sincero" y se fundamente "con hechos y no tanto con palabras". En sendas entrevistas en RNE y Cadena Ser, el representante jeltzale ha analizado, entre otras cuestiones, el nombramiento de Imanol Pradales como lehendakari y el anuncio de los 15 consejeros que le acompañan en el Ejecutivo. "Un Gobierno nuevo, renovado, muy técnico y profesional", ha valorado, para añadir que Pradales ha sido así capaz de "atraer al sector público a personas que en muchos de sus sectores son referentes". Asimismo, ha confiado en que el Ejecutivo será "muy sólido" y "bajo el liderazgo" del lehendakari Pradales conformará "un único Gobierno", al igual que lo ha sido con Iñigo Urkullu. En este sentido, ha defendido que el Ejecutivo tendrá que abordar "retos importantes" no ya para la próxima legislatura, sino para la próxima década, algo que habría buscado el lehendakari con el "perfil de los consejeros". "Hay cuestiones fundamentales como abordar la transición energética cuanto antes, ser capaces de volver a poner en pie Osakidetza, reforzar los servicios sanitarios, atender a las demandas del primer sector y volver a recuperar el liderazgo económico financiero", ha detallado. Respecto a las críticas de algunos partidos de la oposición por el incremento a 15 de las Consejerías, Díez Antxustegi ha asegurado que el hecho de que haya más consejeros "no quiere decir que haya más cargos de designación". MISMAS ÁREAS "No quiere decir que haya más áreas, que van a seguir siendo las mismas. De lo que estamos hablando es de que va a haber más departamentos, porque lo que se está buscando es que quienes lideren la respuesta a los problemas sean personas que los conozcan muy bien. Teníamos departamentos muy grandes durante las anteriores legislaturas y lo que se ha hecho es desdoblar algunos para encontrar los perfiles que puedan dar respuestas concretas", ha argumentado. Por otro lado, y en relación al ofrecimiento del líder de EH Bildu, Pello Otxandiano, de cara a alcanzar acuerdos en cuestiones como el autogobierno, Díez Antxustegi ha subrayado que el Ejecutivo "ya nace de un acuerdo entre partidos diferentes", en referencia a PNV y PSE. "Un gobierno que nace de un acuerdo por supuesto va a tener la mano tendida de acuerdo para otras formaciones. Esperamos que esa reclamación que se hace por parte de EH Bildu realmente sea sincera. Lo que escuchamos el otro día y nos sonó bien, lo recibimos de brazos abiertos, pero nos gustaría que ese ofrecimiento al acuerdo se lleve después a cabo con hechos y no tanto con palabras", ha enfatizado.

