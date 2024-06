Juan Lobato anuncia un posible recurso administrativo a la concesión de la Medalla a Milei

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha anunciado que los servicios jurídicos del partido están estudiando interponer un recurso administrativo contra la decisión de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de conceder la Medalla Internacional de la comunidad de Madrid a Javier Milei. Así lo ha señalado en una visita a Colmenar Viejo, donde ha destacado que la concesión es contraria a la normativa estatal que aprobó el expresidente Mariano Rajoy y que establece que el Gobierno de España debe dirigir la política exterior. A juicio de Lobato, Ayuso trajo al presidente argentino a Madrid para que "diga lo que ella todavía no se atreve a decir" porque entiende que Milei y Ayuso "lo que piensan es que las pensiones son un error, que la educación pública es un robo y que la sanidad pública es injusta". "Eso es lo que piensa Ayuso y eso es lo que piensa Milei. Por eso no nos sorprende cuando llega el verano y la señora Ayuso decide cerrar plantas enteras de hospitales. No nos sorprende que haya cientos de miles de familias desde hace dos años en Madrid sin sus urgencias de toda la vida. No nos sorprende que 33.000 jóvenes en Madrid no tengan FP, que un millón de personas estén en listas de espera. Porque esto es lo que considera Ayuso justo", ha censurado. Insiste en que no les sorprende que "Ayuso piense que el fraude fiscal es una cosa positiva porque según Milei y Ayuso los impuestos son un robo". "Eso es lo que tenemos en Madrid y eso es lo que tenemos con la señora Ayuso. Cuanto más pequeñita y peor es su gestión mayor, es el odio, el insulto y la polarización que quiere generar. Pues aquí estamos los socialistas para lo contrario", ha aseverado. LLAMAMIENTO A LOS MADRILEÑOS Así, Lobato ha señalado que para que se conozca que "hay una alternativa seria" hacen un llamamiento a la sociedad madrileña. "No vamos a contestar a los insultos de Ayuso con más insultos, ni a sus provocaciones con más provocaciones, vamos a contestar con la denuncia de lo que está pasando y con la propuesta alternativa, y ese es el llamamiento que hacemos a todos los madrileños", ha dicho. "Aquí yo creo que lo que merece primero es la denuncia política, la denuncia de que la señora Ayuso en nombre de todos los madrileños se dedique a dar medallas y a hacer reconocimientos a quien insulta y ataca a nuestro país. Esto ya en sí es una vergüenza y desde luego decimos que no en nuestro nombre", ha aseverado. En el ámbito judicial, ha adelantado que se ha estudiado y muy probablemente, "una vez visto por los servicios jurídicos con el partido, se tome esa decisión de recurrir administrativamente esa decisión". Considera que es "contraria a la normativa estatal que además aprobó el propio Mariano Rajoy y que establece que debe dirigir la política exterior el gobierno de España y que las comunidades autónomas y ayuntamientos deben hacerlo en coordinación y en comunicación con el gobierno de España, cosa que evidentemente en esta provocación de Ayuso, una más, no ha sucedido". Por lo tanto, afirma Lobato, es "muy posible que se proceda a ese recurso".

Compartir nota: Guardar Nuevo