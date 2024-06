El PSOE de Aragón pide la dimisión de Nolasco (Vox) por su "cobardía política" y "cruzar todos los límites del respeto"

El portavoz adjunto socialista en las Cortes de Aragón, Darío Villagrasa, ha exigido este viernes la dimisión o el cese del vicepresidente autonómico, Alejando Nolasco, por sus "vergonzosas y reiteradas actuaciones", su "cobardía política", que "le impide asumir sus responsabilidades", y por "haber cruzado todos los límites del respeto y la educación en el ejercicio de su cargo". Durante la sesión plenaria celebrada en las Cortes de Aragón, Villagrasa se ha referido a la "bochornosa" e "indigna" actuación ayer de Nolasco que grabó y difundió una conversación privada con el ministro Bolaños sin su consentimiento. "Asistimos a un nuevo numerito que se suma a una larga lista y que vuelve a demostrar que no está a altura del cargo que ocupa. Y lo más grave es que tampoco asume sus responsabilidades y se esconde detrás de sus trabajadores a los que amenaza con despedir. A usted le parecía que era el agente 007 y se ha quedado en una viñeta de Mortadelo y Filemón", ha reprochado. El diputado socialista también ha censurado duramente los ataques de Nolasco a los medios de comunicación, a los que ha acusado de publicar la noticia de la grabación "a mala idea" y de "forma torticera". "La ultraderecha defiende de boquilla a los medios y, cuando publican la verdad, los señalan y los acusan de mentir. El ridículo, señor Nolasco, es un lugar de donde ya no se puede volver. El problema es que está arrastrando la imagen de Aragón con usted", ha acusado. Durante la interpelación, Villagrasa también ha criticado el "nulo" trabajo de Nolasco al frente del Departamento de Despoblación. "Usted sólo es conocido por ir sembrando odio por todos los rincones de Aragón, lanzar mensajes contra la inmigración, difundir bulos y romper un folleto del Ramadán", ha recordado. De hecho, el portavoz adjunto socialista ha reprochado que Nolasco no haya avanzado en ninguno de sus compromisos estos dos meses, tal y como demuestra la web de transparencia del Gobierno de Aragón, que sigue "anclada" en apenas un 13% de compromisos cumplidos desde abril. "Igual también amenaza con despedir a algún trabajador", ha ironizado. "Además de trabajar poco, es un maleducado y un cobarde político porque no asume las consecuencias de sus actos. La realidad es que hasta sus socios de gobierno se avergüenzan de su comportamiento y de sus faltas de respeto. Los aragoneses y aragonesas no se merecen un vicepresidente como usted. Dimita y deje paso", ha concluido.

