Suspenden el decomiso de un cocodrilo enano en una tienda de animales de Torrijos (Toledo)

Toledo, 20 jun (EFE).- Representantes de la Federación Fauna han acudido este jueves a protestar por el decomiso de un cocodrilo enano en aplicación de la ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, aunque finalmente los agentes del Seprona se han marchado sin acceder a la tienda de Torrijos (Toledo) en la que vive el animal.

Numerosos medios de comunicación se han citado a primera hora en este local, convocados por la Federación Fauna, para asistir al decomiso del cocodrilo y otros reptiles (serpientes entre ellos) por parte de agentes del Seprona, que finalmente se han marchado sin entrar en la tienda.

Fuentes próximas a la investigación han dicho a EFE que ya se han decomisado animales anteriormente en el mismo establecimiento.

Fran Torres, el propietario de la tienda de animales, ha explicado a los periodistas que el cocodrilo pertenece a la especie Osteolaemustetraspis, conocido por ser el más pequeño del mundo, y lleva nueve años bajo su cuidado: mide 1,40 metros, pesa más de dos kilos y pueden llegar a vivir entre 40 y 45 años, o alguno más en cautividad.

Ha explicado que su intención es que el animal se quede intervenido en su tienda, bajo responsabilidad, y ha dicho que es su mascota y si se lo llevan "va a morir" porque no tendrá los cuidados que él le da: "aquí está en un estanque de cuatro por tres metros; está mejor que en cualquier centro de recuperación", ha añadido.

La ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales prohíbe tener reptiles que superen los dos kilos de peso, como es el caso del cocodrilo enano de Torres, al que ha puesto el nombre de 'Charly'.

Al respecto, Luis Olmedo, miembro de la directiva de la Federación Fauna, ha dicho que a fecha 29 de marzo de este año ninguna persona se había autodenunciado por tener reptiles de más de 2 kilogramos, como recoge la normativa.

Olmedo ha criticado la ley ya que "no hay por donde cogerla" y ha dicho que en la Federación Fauna "sí pensamos que es necesaria una ley que regule el bienestar de los animales, pero esta ley no va del bienestar animal, habla de derechos, de dignidad y poco más. No es una ley clara", ha manifestado.

Por su parte, la abogada Rosa Díez, que ha asistido al dueño de los animales, ha hablado de irregularidades en el procedimiento administrativo ya que, según ha dicho, a Torres no le han notificado los preceptos que ha vulnerado y en todo caso se le tiene que dar un plazo para hacer alegaciones y resolverlas.

Al respecto, Olmedo también ha hablado de que la inspección que se realizó en su momento, y que ha dado lugar al decomiso no llevado a cabo este jueves, fue "irregular" y "anormal".

El dueño del cocodrilo enano ha recalcado que "la única forma" de que el animal "esté bien" es que se quede en sus instalaciones y ha defendido que su centro está autorizado. EFE

