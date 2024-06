Robbie Williams presenta en Barcelona obras de arte inéditas inspiradas en la salud mental

Barcelona, 20 jun (EFE).- El cantante británico Robbie Williams presentó este jueves en el Moco Museum de Barcelona una exposición titulada "Confessions Of A Crowded Mind" que incluye 17 obras de arte propias inéditas e inspiradas en la salud mental.

Con la muestra, su segunda exposición de arte tras la que ya presentó en Ámsterdam (Países Bajos) hace unos meses, el polifacético artista, que parece disfrutar tanto sobre el escenario como frente al lienzo, ha pretendido "transformar miedos y ansiedades en creatividad", explicó a la prensa a su llegada al museo.

"No me puedo creer que exhiban mi arte. Estoy sonriendo en mi corazón", añadió satisfecho.

El músico explicó que tiene "buena relación con la gente del MOCO" y que para él "fue un placer y honor" que le pidieran ir a Barcelona.

La superestrella internacional, con éxitos como "Angels", "Feel" o "Let Me Entertain You", ya consiguió que su anterior exposición, "Pride and self-prejudice", tuviera más de 100.000 visitantes y espera una recepción también calurosa en España.

"La audiencia mejor de toda mi última gira fue la de esta ciudad" (Barcelona), recordó antes de dar las gracias a la prensa por no perderse la inauguración mientras en el otro lado de la ciudad ofrecía un concierto el 'boss' Bruce Springsteen casi a la misma hora.

Robbie Williams tiene seis álbumes entre los 100 más vendidos de la historia británica, 80 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, 14 singles número 1 y un récord de 18 premios BRIT, más que ningún otro artista.

En 2022 consiguió su decimocuarto álbum número 1 en el Reino Unido con "XXV", batiendo el récord de solista con más álbumes número 1 en ese país. EFE

