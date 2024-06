Page arremete contra el "invento de la coalición plurinacional" creado para hacer "un frente": "Es absurdo"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha arremetido este jueves contra lo que ha considerado el "invento de la coalición plurinacional", una "terminología propia de la M-30" que, según ha denunciado, se "está formulando para generar un frente". Page ha realizado estas manifestaciones desde el toledano Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno regional, donde ha firmado un convenio de colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha para la creación de la Cátedra de Igualdad de Género en el ámbito laboral. Al hilo de esta cuestión, y refiriéndose al debate sobre la financiación, ha criticado que se enfrenten valores como la "singularidad" con la "igualdad", como si fueran contrarios cuando, ha dicho, "lo contrario de la igualdad es la desigualdad", que es más "una actitud, una voluntad que una realidad física". "A estos efectos físicos todos somos singulares. Los de Toledo con los de Ciudad Real, los de Guadalajara con los de Soria. Es una cosa elemental, casi diría que es una cosa humana. Pero no comparto la definición que algunos hacen de coalición plurinacional. Es una bobada". "Aquí hay una nación, que es la española, y distintas nacionalidades y regiones. Pero, ¿qué es eso de una coalición plurinacional que se está formulando?. ¿Para qué? ¿Para hacer un frente? Es absurdo", ha criticado el barón socialista, que ha reivindicado a la nación como "el contenedor en el que se puede trabajar la igualdad". "Es la condición previa para que podamos medirnos en la igualdad. Es quien la tiene que garantizar", ha precisado García-Page, para quien poner en valor la diversidad "no es ni progresista ni reaccionario". "La diversidad es una condición esencial a la condición humana. La diversidad no es la desigualdad. La diferencia es que a los efectos de los servicios públicos, de las oportunidades, de los derechos todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Esa es la igualdad". "Por consiguiente, --ha proseguido en su disertación --que no nos jueguen terminologías muy propias de la M-30, que creen que la política se ciñe simple y llanamente a 15 minutos y que no dura en la retina", ha condenado el presidente castellanomanchego, que ha insistido en que "la diversidad es una riqueza en general, pero no es la garantía para tener privilegios". "Tener que explicar en la España de hoy lo obvio y lo que es de perogrullo es para ruborizarse", ha concluido.

Compartir nota: Guardar Nuevo