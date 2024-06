El Gobierno no ve avances para renovar el CGPJ y considera negativo que todavía no se haya fijado una reunión

El Gobierno sostiene que no se han producido avances en la negociación con el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diese un ultimátum a los de Alberto Núñez Feijóo para cerrar un acuerdo antes de que finalizase el mes de junio. Aunque el Ejecutivo ha venido reiterando su disposición a alcanzar un pacto para acabar con más de cinco años de bloqueo en el órgano de Gobierno de los jueces, en Moncloa no muestran optimismo y señalan que el hecho de que todavía no se haya fijado una fecha para reunirse con el PP es una mala señal. Esa reunión tendría que llevarse a cabo, previsiblemente, en Bruselas, entre el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, los negociadores designados por cada partido, junto a la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de Estado de Derecho, Vera Jourova, que ejerce de mediadora entre las partes. Bolaños y Pons ya se han reunido en varias ocasiones durante los últimos meses en Bruselas y Estrasburgo para tratar este asunto, aunque el diálogo no desembocó en un acuerdo y los encuentros se interrumpieron. SÁNCHEZ PUSO EL TOPE EN JUNIO Sin embargo, Jourova ya advirtió hace una semana a PP y PSOE que esperará hasta tener propuestas concretas antes de decidir si convoca una reunión para reactivar esta mediación, pues quiere estar segura de que hay "base" para la negociación antes de dar nuevos pasos. Sería la primera vez que Jourova ejerza esta función, ya que hasta el momento estuvo en manos del comisario de Justicia, Didier Reynders, que ahora opta a presidir el Consejo de Europa. Moncloa considera una mala señal que todavía no haya fecha para una nueva reunión porque los días van pasando y el tiempo se agota, después de que Sánchez pusiese como tope el mes de junio para que el PP se avenga a llegar a un acuerdo. En caso contrario, según advirtió, llevará a cabo una reforma para quitar al CGPJ la facultad de nombrar jueces del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de justicia. Este mismo miércoles, Sánchez volvió a lanzar la misma advertencia a Feijóo en la sesión de control al Gobierno que se llevó a cabo en el Pleno del Congreso. "Nosotros vamos a garantizar que se cumpla la Constitución española, con ustedes o sin ustedes", ha señalado el jefe del Ejecutivo, que achacado a Feijóo el bloqueo del CGPJ. NADA HACE PENSAR EN UN ACUERDO En la misma línea, otras fuentes del Gobierno señalan que siguen manteniendo la esperanza de que se produzca un acuerdo, aunque admiten que no se ha producido ninguna novedad en las últimas horas que les indique que efectivamente puede ser así. Además, descartan que se pueda ampliar el plazo marcado por Sánchez como límite e incluso señalan que cuando el presidente del Gobierno fija una fecha esta es inamovible por definición. En los últimos días, los socialistas han venido señalando que en el propio Partido Popular hay voces favorables a que se produzca el acuerdo, pero consideran que hay otras, que atribuyen al ala dura del partido, que trabajan para que no se lleve a cabo. EL PP CULPA A SÁNCHEZ DE QUE NO SE RENUEVE En la misma línea, el propio Sánchez señaló este miércoles en la Cámara Baja que "cada vez que hay una opción" de que puedan "entenderse el Gobierno y el principal partido de la oposición", "aparecen" los "jefes" de Feijóo: "el señor Aznar, el señor Abascal y la señora Ayuso" y dicen que "ni se le ocurra" suscribir ese pacto. Desde el PP han respondido señalando que es el presidente del Gobierno el que no quiere renovar el CGPJ y consideran que está en una "huida hacia adelante", según indican varios miembros de la dirección nacional.

