Ana Peleteiro: "Queda Peleteiro para rato, mínimo hasta Los Ángeles"

Madrid, 20 jun (EFE).- Ana Peleteiro, campeona de Europa de triple salto, declaró este jueves que uno de los objetivos que tiene, más allá de los propios resultados, es el "legado" que pueda dejar como deportista, y aseguró que, pese al palmarés que ostena, mantiene la motivación intacta y tiene entre sus metas alcanzar a otras grandes atletas y referentes como Ruth Beitia para "intentar ser mejor que ella algún día".

La atleta gallega está viviendo un 2024 excelente. En marzo logró la medalla de bronce en el Mundial de pista cubierta de Glasgow y hace unos días se proclamó campeona de Europa al aire libre en Roma. Su próximo objetivo grande son los Juegos Olímpicos de París aunque antes, este viernes, competirá en Madrid en el mitin de Vallehermoso.

"Hoy estoy tranquila. El cariño que siento en mi país es brutal, por eso siempre elijo competiciones nacionales para competir. Me gusta ir fuera pero aunque soy gallega, soy hija adoptiva de Madrid. Llegué con dieciséis años. Ahora estoy con ganas de vivir la vuelta a Vallehermoso porque el año pasado era simbólico -tras la maternidad-. Mañana quiero rascar unos centímetros más al salto de Roma", dijo Peleteiro, en alusión a esos 14,85 metros que le dieron el triunfo en la ciudad italiana.

La atleta española ha sacado sus dos mejores saltos de la temporada en el Mundial de pista cubierta y el Europeo de Roma, algo que contrasta con los mitines, en los que últimamente se ha impuesto con marcas más discretas.

"El hecho de tener Europeo en junio me ha ayudado a ver que estoy preparada. Me conformo a lo necesario, creo que debo trabajar en ello a años próximos para como hace Yulimar Rojas dar un show aunque esto es mi arma de doble filo y puedo usarlo para conseguir grandes objetivos", señaló.

"Mi objetivo a nivel personal como atleta, y lo hablo con Iván Pedroso (entrenador), es que mola batir récords, aunque con lo que nos quedamos es con el legado, lo que hace sentir el deportista en la pista y fuera. Creo que hemos ido construyendo mi personaje de forma bastante orgánica y me gusta", apuntó.

"No estoy cerca de ser la mejor deportista de la historia ni lo seré pero seguro que la gente se acordará de Ana Peleteiro durante muchos años. A día de hoy sigo teniendo motivación y siempre hay personas a las que quieres alcanzar e intentar ser mejor que ella algún día, como Ruth Beitia. En mi persona no hay envidia, lo que hay son ganas de alcanzar a personas que admiro", manifestó.

"La vida me sonríe porque no tengo malos sentimientos para los demás. Estoy en un momento de vida plena, no hay malas vibraciones, tengo personas a las que admiro y por qué no luchar y ser mejores que ellos. Hay Ana Peleteiro para rato, mínimo hasta Los Ángeles, y luego hablaremos. De momento me dejaré la piel para que el récord de España sea más de los quince metros algún día", concluyó. EFE

