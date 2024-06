Socios del PSOE dudan que la política con Marruecos cambiara con el PP e insisten en criticar el giro sobre el Sáhara

Los socios del PSOE han reiterado una vez más en el Pleno del Congreso de los Diputados su rechazo al giro del Gobierno en su postura respecto al Sáhara Occidental, pero han cuestionado los motivos detrás de la proposición no de ley presentada por el PP llamando a revertirla, pues han mostrado sus dudas de que la política hacia Marruecos cambiara si los 'populares' gobernaran. El PP ha vuelto a llevar al Congreso este asunto y a criticar, esta vez por boca de Rafael Hernando, el "giro copernicano" respecto al Sáhara y los motivos detrás del mismo, planteando nuevamente la hipótesis de que tuvo que ver con el espionaje con el software Pegasus sufrido por el teléfono del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros ministros, del que ha responsabilizado a Marruecos. En su proposición no de ley, además de una vuelta a la postura tradicional respecto al Sáhara, el PP también reclama negociar con Marruecos la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla en un plazo de 90 días, que se reconozca a ambas ciudades autónomas como regiones ultraperiféricas de la UE y que se incremente la ayuda humanitaria al pueblo saharaui, entre otros. Por Sumar ha tomado la palabra la diputada Tesh Sidi, nacida en los campamentos de refugiados saharauis, quien considera que el PP lleva su propuesta al Congreso "por oportunismo". "Reconozco que ustedes están en una deriva anticolonial que nos está sorprendiendo porque ustedes han gobernado este país muchísimos años (pero) no han movido nada", ha incidido. La diputada de Sumar se ha mostrado particularmente crítica con la postura del Gobierno, a quien ha afeado su "hipocresía" por esconderse en el hecho de que apoya a los saharauis con ayuda humanitaria y que considere que Marruecos "es un vecino excelente" cuando espía y extorsiona. "No puede ser un socio de primera para una democracia como España", ha recalcado. SUMAR PIDE LO MISMO PARA EL SÁHARA QUE PARA PALESTINA En Sumar, ha añadido la diputada de origen saharaui, no creen que "exista una ocupación buena y otra mala", en referencia a la ocupación marroquí del Sáhara y a la israelí de los territorios palestinos. "No podemos, como gobierno progresista, defender una y blanquear otra", ha reivindicado. En opinión del diputado de Podemos Javier Sánchez Serna lo que busca el PP es "la división del bloque de investidura" porque saben que el PSOE "ha roto un compromiso histórico y se ha alineado con el régimen marroquí", y evidenciar con ello "la distancia" existente con sus socios. "Tienen todo el derecho a hacerlo", ha reconocido el diputado 'morado', si bien ha manifestado su sorpresa por el hecho de que no hayan hecho "ninguna mención al Sáhara en el programa de las europeas" y que "persiguieran al Gobierno" cuando se trajo a España al líder del Polisario, Brahim Ghali, para que recibiera tratamiento contra el COVID-19 en 2021. Sánchez Serna ha manifestado dudas sobre "la sinceridad del proponente" pero con todo ha dicho que Podemos está dispuesto a debatir sobre esta cuestión y que considera que España no puede mantener "una posición neutral". "Deberíamos tener una posición activa para lograr la libre determinación del pueblo saharaui", ha reclamado. Así las cosas, tras insistir en que España no ha ganado "nada" con el cambio de posición sino que está "dando una imagen de debilidad", el diputado de Podemos ha mostrado las dudas de su grupo de que "desde el PP vayan a plantar cara a Mohamed VI o que vayan a hacer mucho por el pueblo saharaui". EL PP NO HA HECHO NADA CUANDO HA GOBERNADO El diputado del BNG, Néstor Rego, no ha dudado en calificar de "vergonzoso" el giro del Gobierno, pero, ha incidido, "el PP gobernó muchos años y no hizo nada por intentar que se resolviese la situación del pueblo saharaui". En este sentido, ha apostado por respaldar el derecho de autodeterminación e independencia de los saharauis. El portavoz adjunto del PNV, Mikel Legarda, ha indicado que su grupo tiene "la impresión" de que este tipo de iniciativas "más que para buscar una solución definitiva al contencioso" se presentan para "ser arrojadas de unos a otros". En este sentido, ha reiterado una vez más el rechazo al giro respecto al Sáhara, una decisión "tomada por unas razones no explicitadas" que "ya veremos --ha dicho-- si algún día el PP llega al Gobierno la cuestiona". También el representante de Bildu, Jon Iñarritu, ha criticado el giro pero ha dejado claro que consideran que la vuelta a la posición anterior, como plantea el PP, es "insuficiente". "Nosotros defendemos el derecho de autodeterminación de todas las naciones que hay en el mundo, y entre ellas un pueblo colonizado como es el pueblo saharaui", ha indicado, subrayando que además España "es el responsable directo del drama que vive el pueblo saharaui desde hace 50 años". A su vez, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha afeado la "doble de medir para el Estado palestino y para el pueblo saharaui", en referencia al reciente reconocimiento de Palestina por parte del Gobierno y ha aprovechado para reclamar al Ejecutivo que "rescate sus compromisos y que vuelva a los acuerdos que mantuvo siempre con los hermanos saharaui". EL PSOE PRESUME DE APOYO A LOS REFUGIADOS En nombre del PSOE ha intervenido Hana Jalloul, quien se ha despedido del Pleno ya que ha sido elegida eurodiputada. La portavoz socialista ha defendido que España es el primer donante a los campos de refugiados saharauis, con 11,6 millones en 2023 frente a 5,5 millones en 2020 y también que aunque la voluntad del Gobierno es "estrechar relaciones con Marruecos" no es "a costa de los saharauis". Para terminar, y dirigiéndose al PP, ha confiado en que estos dejen de traer el asunto al Congreso. "Yo espero que ya dejemos de traer cientos y cientos y cientos de veces las mismas cosas para dejar de hacer política", que es lo que hay que hacer en el Congreso, ha remachado.

