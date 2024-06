Investigan la relación con la Mocro Maffia del autor del atentado contra Vidal-Quadras detenido en Países Bajos

La investigación que ha permitido la detención en Países Bajos de Mehrez Ayari, el presunto autor del atentado contra Alejo Vidal-Quadras en Madrid, indaga sobre la relación de este ciudadano francés de origen tunecino con la Mocro Maffia, una poderosa organización criminal holandesa-marroquí en el radar de numerosos países europeos por su extrema violencia. Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press que el arresto de Mehrez Ayari se produjo el pasado 6 de junio por agentes holandeses, aunque la noticia ha trascendido este miércoles, 19 de junio, debido a otras investigaciones que estaban abiertas en Francia y Países Bajos en paralelo a la que se instruye en la Audiencia Nacional. Las Fuerzas de Seguridad investigan a numerosos clanes de la Mocro Maffia y a individuos que son requeridos por otras organizaciones para cometer acciones que van desde los crímenes con connotaciones políticas al tráfico de drogas y los ajustes de cuentas, entre otros. Las diferentes ramas de Mocro Maffia están detrás, por ejemplo, de las amenazas contra la Casa Real y la princesa heredera al trono, Amalia de Orange. PISTA IRANÍ Sobre el fugitivo detenido por el atentado contra Vidal-Quadras, en el que se indaga un encargo iraní, recaía una Orden de Detención Internacional emitida por la Audiencia Nacional. Es la sexta detención que se realiza en el marco de la investigación de la Comisaría General de Información, según ha informado la Policía Nacional. Se trata de un arresto trascendental para el esclarecimiento del intento de asesinato puesto que este detenido, Mehrez Ayari, de 37 años, era buscado por ser la persona que disparó en plena calle en el centro de Madrid a Vidal-Quadras, expresidente del PP catalán y uno de los fundadores de Vox, además de exvicepresidente del Parlamento Europeo. La investigación determinó que este francés de origen tunecino contaba con múltiples antecedentes en Francia, su país de residencia, así como que el día del ataque terrorista cubrió su rostro con el casco de una moto antes de disparar a poca distancia en la cara a Vidal-Quadras. UNA MUJER DETENIDA EN PAÍSES BAJOS EN ABRIL El pasado 30 de abril, agentes de la Policía Nacional arrestaron a una mujer también en Países Bajos por su presunta participación en la financiación y preparación del atentado. La investigada es de nacionalidad holandesa y fue detenida gracias a una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por España. En enero, en el marco de las diligencias policiales, fue arrestado en la frontera de Colombia uno de los presuntos autores del intento de asesinato, un ciudadano venezolano con una orden de búsqueda internacional por un delito de terrorismo en España. La investigación de la Comisaría General de Información de la Policía había permitido detener previamente a otras tres personas en España. La Audiencia Nacional envió a prisión por tentativa de asesinato terrorista a un arrestado en Lanjarón (Granada) --un ciudadano español converso al islam en su vertiente chiita-- y dejó en libertad con medidas cautelares a su pareja, una mujer de origen británico, y también a un tercer detenido en Fuengirola (Málaga). LA PISTA IRANÍ DEL ATENTADO El 23 de febrero, Alejo Vidal-Quadras ofreció una rueda de prensa en Madrid en la que relató el "milagro" por el que salvó la vida. "No tengo ninguna duda de que fue el régimen de Irán", dijo en reiteradas ocasiones, insistiendo en la llamada pista iraní. La Policía informó el pasado 24 de noviembre de que mantenía abiertas varias líneas de investigación tras constatar que el atentado fue preparado "de manera meticulosa durante semanas antes del día de los hechos", el 9 de noviembre en el centro de Madrid a plena luz del día, "llevándose a cabo vigilancias sobre la víctima, compras de material para su ejecución y reuniones en distintas partes de España". En la comparecencia ante los medios en un acto celebrado en la Asociación de la Prensa de Madrid, Vidal-Quadras avisó de que no cejará "toda su vida" en su apoyo a la oposición iraní y pidió medidas más contundentes a la Unión Europa como cerrar las embajadas y expulsar al personal que tiene desplegado este país en Occidente. Además, mostró su confianza en la investigación en curso en la Audiencia Nacional y en las indagaciones de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, aunque reconociendo que "no es fácil establecer la relación entre los sicarios detenidos y el régimen de Irán". "Ojalá; en la Justicia española tengo toda la confianza y respeto", enfatizó. NO HABÍA RECIBIDO AMENAZAS PREVIAS Vidal-Quadras reconoció que desde que apareció en una lista negra de supuestos enemigos de Irán ya se "inquietó", aunque nunca, tampoco días antes del atentado en Madrid cuando regresaba de caminar en el parque del Retiro, "había notado nada ni había recibido amenazas". En este sentido, agradeció expresamente al Ministerio del Interior su "disposición" para, tras el intento de asesinato, incrementar su seguridad con un dispositivo "muy completo". Vidal-Quadras relató que el 9 de noviembre, el día del atentado, regresaba de dar un paseo por el parque del Retiro en Madrid en dirección a su casa y, en un momento dado, escuchó una voz de alguien por detrás, muy cerca, que le dijo: "Hola, señor". El expresidente del PP catalán dijo que giró la cabeza y que fue ese movimiento lo que propició que el tiro no fuera mortal, porque la bala entró por un lado de la mandíbula y salió por el otro. "Fue un milagro", expuso, antes de continuar detallando su aturdimiento y que un ciudadano le taponó la herida con abundante sangre ayudado con su sudadera. El disparo sonó tan cerca que le afectó a un tímpano y él, en ese momento, pensó que era víctima del régimen iraní como represalia a su apoyo a la disidencia.

Compartir nota: Guardar Nuevo