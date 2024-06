Torrent (ERC) se ofrece a colaborar para "sentar las bases de un nuevo ciclo ganador" del partido

El conseller de Empresa y Trabajo en funciones, Roger Torrent, se ha prestado a colaborar para abrir un nuevo ciclo en el partido: "Esquerra Republicana es mi casa, la quiero y quiero que le vaya lo mejor posible, y quiero contribuir, sentar las bases para un nuevo ciclo ganador. ¿Dónde y cómo? Pues no lo sé". Lo ha dicho en una entrevista de este martes en Rac1 recogida por Europa Press, tras preguntársele si contempla presentarse a la dirección ERC después de haber firmado un manifiesto en el que se pide una renovación de la cúpula y el partido a raíz de los malos resultados en las últimas elecciones. "Estamos en unos momentos en los que en la organización hay que repensar, reflexionar, dado cómo han ido, las últimas citas electorales. Por tanto, hay una oportunidad de fortalecer el proyecto", ha indicado Torrent, que ha apuntado que la reflexión conlleva plantear una renovación de los liderazgos, textualmente. Asimismo, ha sostenido que la renovación "no va en contra de nadie" ya que cree que todos los militantes son imprescindibles, aunque preguntado por el expresidente de ERC Oriol Junqueras, ha defendido que tanto él como la secretaria general, Marta Rovira, y el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès han de tener un encaje. Y sobre la posibilidad de presentarse a la dirección, ha explicado que en estos momentos tiene "la cabeza más fuera de la política que dentro de la política", ya que está centrado en la continuidad de las políticas iniciadas esta legislatura de cara al próximo Govern, si bien ha afirmado que se siente con toda la responsabilidad de ayudar en la transición del partido, en sus palabras. "RECOSER EL PARTIDO" Respecto a su futuro papel en el partido, ha sostenido que es un militante de base y que ayudará a "sentar las bases de lo que tiene que venir, que seguro que será muy positivo", pero cree que en estos momentos no toca hablar de futuros liderazgos. "Mi vocación ahora es intentar recoser el partido, y creo que sería muy precipitado, prematuro, y creo que no ayudaría nada que el partido empezara ya a especular con nombres y perfiles", ha dicho Torrent. Y sobre la posibilidad de ir a una repetición electoral al no investir a ningún candidato a la Presidencia de la Generalitat, ha afirmado que ir de nuevo a elecciones catalanas no es el mejor escenario ni lo que quiere ERC, pero no las descarta: "También tengo que decir que no nos da miedo. Si la alternativa es peor, se tendrá que ir a una repetición electoral".

