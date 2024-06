PP y Vox en CyL rechazan solidarizarse con Gaza y señalar como "inadmisible" el respaldo a "criminales de guerra"

Los grupos parlamentarios de PP y Vox han rechazado la Proposición No de Ley (PNL) defendida por el procurador Francisco Igea y que sí ha contado con el respaldo de PSOE, UPL-Soria YA, UP y Por Ávila, con el fin de mostrar su firme solidaridad con Gaza y denunciar como "inadmisible" el "respaldo a las acciones de un presunto criminal de guerra". Igea ha defendido esta iniciativa sobre la que, una vez más, el PP no ha fijado posición en la línea de no responder a las iniciativas de este procurador, algo que ha afeado Igea, quien también ha criticado los aplausos de los procuradores 'populares' a la intervención del procurador de Vox Javier Teira. "Es incomprensible, inhumano y deleznable que ningún representante público apoye a los que están siendo buscados por crímenes de guerra, aliente su esfuerzo, lo alabe de hecho públicamente como se ha hecho por parte de algún líder de un partido político que sustenta la acción del gobierno de la Junta", ha afirmado en referencia al líder de Vox, Santiago Abascal. De este modo, el procurador ha recordado que los investigados por el Tribunal Penal Internacional están acusados de "crímenes de guerra, de causar inanición a la población civil, de realizar ataques directos a civiles, así como del homicidio intencional y de causar deliberadamente sufrimiento y crímenes de lesa humanidad". Ante esta situación, Igea ha instado a todos los grupos a mostrar su solidaridad con las víctimas, a solicitar del gobierno el cumplimiento de sus compromisos, a incrementar la ayuda humanitaria de emergencia de la Junta destinada a Gaza, algo que no ha sido respaldado por los grupos que sustentan al Gobierno regional. En este sentido, el procurador ha considerado "incomprensible" que "ningún representante público apoye" a "los que están siendo buscados por crímenes de guerra" y ha pedido a las Cortes que "exijan, al menos, que los miembros de la Junta no respalden de palabra o con hechos cualquiera de estos crímenes". Finalmente, ha solicitado a las Cortes que ratifiquen "en los mismos términos de la resolución aprobada por la Comisión de Presidencia en marzo de 2018 para reconocer al Estado palestino como vía para la coexistencia pacífica de ambos Estados". Por su parte, el portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, ha respaldado la propuesta presentada por Igea tras asegurar que "no le resulta fácil hablar de esa situación, de una situación tan terrible como la que están sufriendo en estos momentos los palestinos". "No me parece sencillo subir a esta tribuna y decir lo que pienso", ha asegurado. "El conflicto se ve tan lejano y no amenaza directamente el bienestar de los que estamos aquí, ahí está la hipocresía, a veces, y la contradicción, a nadie se le escapa que el inicio de este conflicto, o más bien el recrudecimiento de un conflicto latente, surge por el ataque en octubre del 2023 de Hamás. Ese es el detonante de una situación condenable", ha afirmado el portavoz de UPL. Asimismo, ha criticado "la contundente respuesta del Estado israelí y esa respuesta tan desproporcionada de los propios israelíes" que, a su juicio, "inhabilita cualquier justificación posible por no haber iniciado el conflicto". "Una respuesta que, además, no está dirigida selectivamente contra aquellos que originaron el conflicto", ha concluido. No obstante, el procurador de Vox Javier Teira ha acusado al procurador Francisco Igea de "hipocresía hedionda" y de "sembrar la infamia y el odio" contra Vox y su líder, Santiago Abascal. "Viene aquí a cubrirse de la defensa de los derechos de los inocentes, del sufrimiento de los pueblos, de la reprobación de la guerra, pero eso sólo aparente", ha afirmado Teira. El representante de Vox ha señalado que la "exposición" del procurador "se sostiene en tres fallos argumentativos insalvables: un sofisma lógico, el desconocimiento del derecho y la impostura moral". "Donde pone población civil, ponga Sociedad Vasca. Donde pone organización, ponga ETA. Y donde pone crímenes terribles, ponga las torturas, los asesinatos y el éxodo de cientos de miles de vascos que han tenido que abandonar su hogar", ha espetado Teira. El procurador de Vox también ha criticado que Igea llame a Abascal "desleal por no secundar al traidor Sánchez", algo que, según ha dicho, "es lo más que se puede decir hoy en una tribuna parlamentaria". Por su parte, la procuradora del PSOE Patricia Gómez ha respaldado la Iniciativa del Igea y, por tanto, el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Gobierno de España, una decisión que ha calificado como "de justicia histórica" y que tiene como objetivo "contribuir a la paz" en el conflicto entre israelíes y palestinos. "Condenar las muertes en Gaza, señorías, es una cuestión de derechos humanos", ha afirmado Gómez, quien ha asegurado sentirse "muy orgullosa" de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya procedido a este reconocimiento oficial, algo que también han respaldado Naciones Unidas y el Parlamento Europeo. La procuradora socialista ha cargado contra Vox, a quien ha acusado de dar "la mano a un criminal de guerra" y ha hecho referencia a las imágenes del 27 de mayo de un campamento de refugiados en Rafah, donde murieron "45 niños y niñas e inocentes". Así, Gómez ha recordado que en 2017 el PP aprobó por unanimidad en la Comisión de Presidencia una resolución en la que se pedía el reconocimiento del Estado de Palestina, algo que ahora, según ha dicho, el partido de Feijóo no considera "para tapar otras cuestiones". Para finalizar, la procuradora socialista ha asegurado que con el presidente Sánchez, "este país estará en la parte buena de la historia", a diferencia del PP, al que ha acusado de "bajeza moral" por sus críticas al reconocimiento de Palestina.

