Karina, en casa tras acudir a un hospital por una indisposición: "Me encuentro bien"

Madrid, 14 jun (EFE).- La cantante Karina (Jaén, 1945) ha explicado este viernes que se encuentra bien y en casa tras acudir al hospital porque se encontraba "indispuesta", motivo por el que no pudo recoger un premio la noche de este jueves.

"Una ya tiene muchos años y tiene que cuidarse mucho y estar lo mejor posible, precisamente para no dar sustos", ha explicado este viernes en redes sociales, después de que algunos medios hayan informado de que se encontraba ingresada por un problema cardíaco.

"Estoy bien, tranquilidad, tengo que volver el día 20 para unas pruebas, ya os contaré, no sé lo que me van a hacer", ha dicho la cantante en un vídeo para el que, según ha contado, se ha querido "arreglar un poquillo para que me veáis que estoy bien".

La cantante tenía previsto este jueves acudir a los Premios Diversa 2024, donde iba a recoger un galardón junto a otros referentes del colectivo LGTBIQ+, cuando se encontró indispuesta y acudió al hospital.

"Siento mucho no haber podido ir", ha añadido la cantante de la mítica canción 'Las flechas del amor', que ha agradecido las muestras de afecto: "No sabía que me queríais tanto. Muchas gracias por tanto cariño". EFE

cm-met/ros