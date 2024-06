Mazón celebra la victoria del PP en la Comunidad y lo ve un "respaldo" y "consolidación" a "políticas del cambio"

El 'president' de la Generalitat y presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha celebrado la victoria "clara y contundente" del PP en las elecciones europeas de este 9 de junio en la Comunitat Valenciana y ha considerado el resultado de la formación un "respaldo" y una "consolidación" a las "políticas del cambio" que desarrolla el gobierno que preside en la autonomía. "Es una gran victoria y una gran ratificación", ha valorado. Al mismo tiempo, ha considerado que los resultados de este domingo son también "un aviso claro" al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y a sus políticas. "No ha hecho más que perder elecciones", ha remarcado. De esta manera ha valorado el jefe del Consell y líder de los 'populares' valencianos el resultado electoral del PP, primera fuerza tanto en la Comunitat Valenciana como en España. En la región, ha conseguido 705.071 votos, el 35,86 por ciento, unos 13 puntos más que en las elecciones europeas de 2019. Mazón, que ha comparecido en la sede del PPCV acompañado por el secretario general del partido, Juanfran Pérez Llorca, la alcaldesa de València, María José Catalá, y otros dirigentes y cargos 'populares', ha incidido en que el PP ha ganado las elecciones en las tres provincias de la Comunitat, así como en ciudades "históricamente de izquierdas" como Gandia, Paterna, Torrent o Alzira, y ha defendido que lo ha hecho con "claridad y transparencia". Así, ha reivindicado que la victoria del PP en la Comunitat Valenciana ha sido "clave" y ha "tirado del carro" para los resultados del partido a nivel nacional y para la "victoria" de Alberto Núñez Feijóo, que ha conseguido ser primera fuerza, con el 34,20% de los votos. "El cambio avanza, se cumple, se consolida y lo asumimos", ha valorado. En esta línea, ha interpretado el resultado de este 9J como "un respaldo" y una "ratificación" a las "políticas del cambio" que desarrolla en la Comunitat Valenciana y a las reivindicaciones de la autonomía, aunque, al mismo tiempo, ha asegurado que lo asume también como "un compromiso importante" porque "no hay que olvidar que estas son fundamentalmente son unas elecciones europeas". Por ello, ha incidido en que "a partir de mañana vamos a pisar fuerte" en Europa, "que falta nos hacía", puesto que el Partido Popular Europeo, que "también ha ganado las elecciones" este domingo, cuenta con un "gran" PP en España, con una representación valenciana "importante" y con una "hoja de ruta de los intereses valencianos" que va a "pisar más fuerte que nunca". Con ello, ha señalado que están "de enhorabuena nuestros agricultores y pescadores, nuestra ganadería, la gente que clama por el agua, por las energías renovables, por nuestros fondos europeos" y, en definitiva, "por los que nos corresponden". "Y están de enhorabuena los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, que tienen en el PP quien más les va a defender ante la tocada a la puerta de la Moncloa, que hoy también se ha ratificado en toda España", ha continuado. "AVISO CLARO" A SÁNCHEZ Y SUS POLÍTICAS En este punto, Mazón ha considerado que los resultados de este 9J son también "un aviso claro" al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y sus políticas. "No ha hecho más que perder elecciones", ha remarcado Mazón al líder del Ejecutivo, que ha enumerado el caso de las municipales y las autonómicas del año pasado, a las que se suman ahora las europeas, "que las ha perdido el Partido Socialista", ha incidido. Paralelamente, el líder de los 'populares' valencianos ha agradecido a todas las personas que han contribuido a una "participación extraordinaria" del PP de la Comunitat Valenciana en el "panorama nacional". "La movilización ha sido muy importante y probablemente habrá sido de las mayores de España", ha destacado, al tiempo que ha reflexionado con que, "a pesar de ser unas elecciones europeas que algunos consideran lejanas, el PP ha estado a pie de urna y de calle". "Habéis hecho una gran movilización y un gran esfuerzo, habéis trasladado la ilusión del orgullo que significa este casi primer año del cambio que estamos desarrollando en la ciudad de València, en las tres provincias, en las principales ciudades y en toda la Comunitat Valenciana", ha señalado a los militantes y simpatizantes del PP. CATALÁ: LOS RESULTADOS SON "UN DERECHAZO A PEDRO SÁNCHEZ" Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha subrayado que los resultados de los comicios europeos "demuestran la fortaleza del PP de la ciudad de València", que, ha apuntado, "sigue siendo un pilar fundamental del PP a nivel nacional, como siempre ha sido la ciudad de València". "Tengo que decir, con muchísima satisfacción, que el Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones en la ciudad de València", ha reiterado. "Somos el partido que más crece en porcentaje y en votos respecto de las elecciones europeas. Estamos ahora en un porcentaje del 36,88%. Eso supone 46.796 votos más que las últimas elecciones europeas. El Partido Socialista pierde 7.349 votos respecto de las últimas elecciones europeas y el Partido Popular saca 7,7 puntos al Partido Socialista", ha detallado. Precisamente, en cuanto a esos 7,7 puntos porcentuales de diferencia en la ciudad de València, ha ironizado que si ella fuera militante del PSOE "diría que es un derechazo a Pedro Sánchez" y "si fuera Podemos, Sumar y Compromís diría que es jarabe democrático". "Pero como soy del Partido Popular digo que es sentido común", ha reivindicado, a la vez que ha celebrado que "València ha puesto pie en pared para decirle a Pedro Sánchez que deje de tomarle el pelo a los españoles y lo ha dicho muy claro". Asimismo, ha remarcado que la participación de la capital valenciana ha sido "muy buena" y ha agradecido a "todas las personas que han dedicado todo su día en mesas electorales a la democracia y al servicio de España y, sobre todo, de la Comunitat Valenciana y de su ciudad". "Y especialmente agradecer al Partido Popular de la ciudad de València y a sus interventores y apoderados su arrojo, su fortaleza y sobre todo su visión demócrata y de libertad que desde luego está trasladándose a la ciudadanía con mucha fortaleza", ha agregado. Finalmente, Catalá ha asegurado estar "muy muy feliz" y "muy orgullosa" de su partido. "Vamos a seguir contribuyendo porque, como dice nuestro lema de campaña, 'El cambio se cumple', y desde luego estamos muy orgullosos de seguir contribuyendo a que Carlos Mazón sea el mejor presidente de la Generalitat que ha tenido esta Comunitat y que tendrá esta Comunitat", ha expresado. "CONFIANZA MAYORITARIA" DE LA SOCIEDAD VALENCIANA De su lado, el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha celebrado que el PP "ha ganado las elecciones en España y ha ganado las elecciones en la Comunitat Valenciana", una realidad que, ha sostenido, supone que la formación cuenta con "una confianza mayoritaria de toda la sociedad valenciana y la apuesta por esas políticas de cambio del 'president' Mazón en toda la Comunitat". "Estamos muy satisfechos porque cada vez tenemos más apoyo a las políticas sociales, a la bajada de impuestos y, sobre todo, a la defensa de la libertad en toda la Comunitat", ha manifestado. En este sentido, ha resaltado que en "solo un año" los 'populares' "han pasado de aventajar al bloque del Botànic en 8,3 puntos, cuando en las pasadas elecciones autonómicas la diferencia fue de 5 puntos; es decir, en un año casi la hemos duplicado", ha apostillado, al tiempo que ha insistido en que "todo esto certifica esas políticas del cambio, esas políticas que está liderando el nuestro 'president' Mazón y, sobre todo, nos garantiza que vamos a seguir contando con toda la confianza y con todo el apoyo de los valencianos para continuar el cambio a la Comunitat".

