El PP gana por primera vez unas elecciones europeas en Extremadura planteadas en clave nacional

El PP ha ganado por primera vez en su historia unas elecciones europeas en Extremadura, al subir 15,7 puntos con respecto a los últimos comicios de 2019, y obtener el 41,43 por ciento de los votos emitidos. De hecho, con este resultado, el PP ha logrado más ventaja sobre el PSOE en Extremadura que la media nacional, ya que en la región le ha sacado 4,8 puntos de diferencia, frente a los 4 puntos de la media del país. De esta forma, el PSOE se ha quedado en segundo lugar con el 36,61 por ciento de los votos, lo que supone 9,41 puntos menos que en las últimas elecciones europeas de 2019. Unas elecciones europeas que el PP ha planteado durante gran parte de la campaña electoral en clave nacional, como una especie de plebiscito al Gobierno de Pedro Sánchez, mientras que el PSOE abogaba por centrarse en la importancia de la Unión Europea para los ciudadanos. No en vano, la presidenta de la Junta de Extremadura y del PP extremeño, María Guardiola, en la valoración que ha hecho en la noche de este domingo de los resultados electorales, ha asegurado que este 9J, los españoles han hecho "acuse de recibo de las cartas de Sánchez a través de las urnas". Por su parte, el eurodiputado socialista extremeño Ignacio Sánchez Amor, en su valoración de los resultados se ha quejado de que en esta campaña electoral "se ha hablado muy poco de Europa, se ha hablado mucho más del marco nacional", aunque en cualquier caso ha aseverado que "si alguien pensaba que esto era un plebiscito sobre el PSOE o sobre Pedro Sánchez, lo ha vuelto a perder". 20 PUNTOS MENOS DE PARTICIPACIÓN Lo que no se ha valorado por parte de los partidos extremeños de los resultados electorales ha sido la baja participación en estos comicios, que en Extremadura no ha llegado a la mitad del electorado, en concreto se ha quedado en un 48,30 por ciento, por debajo también de la media nacional, que está en el 49,21 por ciento. Esta baja participación registrada en las elecciones europeas de este 9 de junio supone que se han quedado casi 20 puntos por el camino sobre los comicios de 2019, en concreto, suponen 19,77 puntos menos. VOX EN TERCER LUGAR Por su parte, Vox ha obtenido un 9,94 por ciento de los votos emitidos en Extremadura, y se sitúa como el tercer partido más votado en estas elecciones europeas, lo que supone un incremento de 4,3 puntos con respecto a los comicios de 2019. El 9,94 por ciento de los votos a Vox en Extremadura se sitúa tres décimas por encima de la media del país, que es del 9,62 por ciento, mientras que en cuarto lugar se ha colado la agrupación de electores SALF, con el 3,45 por ciento de los votos; seguida de Sumar, con un 2,49 por ciento de los votos emitidos en la región, y de Podemos, con el 2,23 por ciento, lo que supone 4,52 puntos menos que en 2019. Cabe resaltar que Ciudadanos ha perdido 10,73 puntos con respecto a las elecciones europeas de 2019, y ha obtenido únicamente el 0,52 por ciento de los votos en Extremadura.

