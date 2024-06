El PP gana las europeas con cuatro puntos de ventaja sobre el PSOE, un triunfo que ve como una "censura" a Sánchez

El PP que lidera Alberto Núñez Feijóo, ha ganado las elecciones al Parlamento Europeo de este domingo con el 34,2% de los votos y 22 escaños, nueve más que los cosechó hace cuatro años y logrando casi un millón y medio de sufragios más que hace cinco años (5.963.074 votos) El PP, que saca dos escaños y cuatro puntos de ventaja al PSOE, dice haber cumplido así el objetivo que se había marcado de ser primera fuerza política por delante de los socialistas, que fueron la fuerza ganadora hace cinco años con ocho escaños de ventaja y más de 12 puntos sobre los 'populares'. Con el 34% del voto cosechado este domingo en las europeas, el PP supera el porcentaje que logró en las generales de 2023 (33,06% que se tradujeron en 137 escaños). De hecho, en 'Génova' creen que la victoria de esta noche presagia que si hay generales llegarán al Palacio de la Moncloa. EN 'GÉNOVA' CELEBRAN EL RESULTADO CON APLAUSOS El líder del PP y su equipo, que ven en este triunfo una "censura" a las políticas de Pedro Sánchez, han celebrado con aplausos y una prolongada ovación su resultado en estos comicios europeos. De hecho los miembros de la dirección del partido han bajado al hall del partido a saludar a los afiliados y simpatizantes que se han concentrado en la entrada del Génova 13 y que gritaban 'presidente, presidente', 'oa, oa Feijóo a la Moncloa'. "Le hemos dado la vuelta al marcador de las últimas elecciones europeas, pasando de un 20% de voto a un 34% de voto. 700.000 votos más que el Partido Socialista y cuatro puntos más. Somos el único partido nacional que ha subido el porcentaje de voto en relación con las elecciones generales últimas", ha resumido Feijóo. Tras asegurar que siempre que el PP ha ganado unas europeas luego se ha impuesto en unas elecciones generales, Feijóo ha subrayado que en esta ocasión el Partido Popular ha ganado con mayor diferencia que en la cita con las urnas del 23 de julio, por lo que ha pronosticado que gobernarán después de las siguientes generales. Previamente, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que el resultado electoral evidencia una "censura de los españoles a Pedro Sánchez", quien, a su juicio, debería ser "consecuente" con el mensaje de las urnas, apuntando así a una convocatoria de elecciones generales, si bien no lo ha verbalizado. Eso sí, ha recordado que Sánchez convocó elecciones generales tras perder las municipales por 3,4 puntos. CREEN QUE HAN GANADO EL "PLEBISCITO" SOBRE SÁNCHEZ En 'Génova' plantearon esta campaña --con la amnistía y la investigación a la esposa de Sánchez como temas centrales de campaña-- como un "plebiscito" sobre el presidente del Gobierno que creen haber ganado, a pesar de que el PSOE ha logrado resistir al lograr 20 escaños (uno menos que en 2019) y el 30,19% de los votos. Así, el PP ha señalado que los plebiscitos "son elecciones de sí o no". "Hoy ha habido un sí al PP y un no a Pedro Sánchez y a su forma de hacer política", ha manifestado el partido en boca de Cuca Gamarra. Asimismo, los 'populares' han subrayado que la distancia con el PSOE fue en generales de 1,4 puntos. "Hoy ha sido de casi tres veces mayor", han recalcado fuentes de la formación, para subrayar que "todos los partidos que sustentan a Pedro Sánchez han caído". El PP, que ha presumido del porcentaje de voto del centroderecha de PP y Vox (43,8), ha indicado que "nunca un Gobierno se había dejado 9 puntos solo seis meses después de tomar posesión". Por eso, creen que "la censura de los españoles a Sánchez no tiene precedentes". "UNA SEGUNDA VUELTA DE LAS GENERALES" El PP enfocó las europeas como una "segunda vuelta de las generales", como si fuera un "plebiscito" sobre las políticas de Pedro Sánchez, poniendo el foco sobre todo en la amnistía, pero también en la "presunta corrupción" que, según los 'populares', afecta al PSOE, al Gobierno y al entorno familiar del presidente el Gobierno. Feijóo, que ha apelado a los "cabreados" y los "estafados" por Pedro Sánchez, ha dedicado la campaña a asegurar que una victoria contundente del PP en las europeas supondría el inicio de un cambio de ciclo que, según el partido, debería lleva a acortar la legislatura. De hecho, el presidente del PP arrancó la campaña con una gran protesta contra la amnistía en la Puerta de Alcalá en la que pidió adelantar las generales. LOS RESULTADOS DEL PP EN OTRAS EUROPEAS Con los datos de esta noche, el PP de Feijóo supera ampliamente los resultados cosechados por la formación hace cinco años cuando la dirigía Pablo Casado, quien un mes antes había sufrido un batacazo electoral en las generales al lograr 66 escaños, solo nueve más que Cs, que estuvo a punto de darle el 'sorpasso'. En mayo de 2019, que coincidieron con municipales y autonómicas, el PP solo logró 12 escaños y el 20,15% de los votos (4.519.205 votos). Con el Brexit y la salida de Reino Unido, los 'populares' sumarían un escaño más poco después, pero aún así, la diferencia con el PSOE era de más de 12 puntos y ocho escaños. Cinco años antes, en 2014, el PP consiguió 16 escaños (26,09%) frente a los 14 del PSOE, unos comicios en los que irrumpieron por primera vez en el Parlamento Europeo Podemos (con cinco eurodiputados) y Cs (con dos). UPyD, que había logrado uno en 2009, pasó entonces a cuatro escaños. En junio de 2009, con el PP de Mariano Rajoy aún en la oposición --ganaría por mayoría absoluta en 2011-- ganó las elecciones con 24 escaños (42,12%), solo un escaño más que el PSOE, que obtuvo el 39,33% de los sufragios. Cinco años antes, los socialistas habían sido la fuerza ganadora con un escaño más por encima del PP, 25 frente a 2. En 1999, el PP encabezado por el entonces presidente José María Aznar logró su mejor resultado en votos, con casi 8,5 millones de sufragios que se tradujeron en 27 escaños (39,74%). En los comicios previos de 1999, los 'populares' consiguieron 28 eurodiputados --la cifra más alta en su historia-- (40,12% y 7.453.900 votos). En las europeas de junio 1989, el PP obtuvo 15 escaños y el 21,41%, y dos años antes, en 1987 --pocos meses después de la entrada de España en la UE-- la Federación de Partidos de Alianza Popular logró 17 eurodiputados (24,65%).

