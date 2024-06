Sito Alonso: "Tengo una fe ciega en los jugadores de este equipo"

Madrid, 8 jun (EFE).- Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, aseguró tener una "fe ciega" en los jugadores de su equipo y confió en igualar el lunes, en el segundo partido, la serie final de la Liga Endesa que les enfrenta con el Real Madrid y en la que de momento pierden por 1-0 tras caer en el duelo inaugural.

"Tengo mucha creencia en los jugadores. Igual llega el lunes, el Real Madrid hace un partido muchísimo mejor que el nuestro, y nos ganan de veinticinco y tenemos que esperar a ver qué pasa en Murcia, porque allí no jugamos solos y jugamos con más gente. Tengo una fe ciega en los jugadores de este equipo en cualquier partido. No me importa el rival, creo que pueden ganar", dijo.

"No podemos pensar en que estamos cansados, esto no funciona así. Hay que seguir para adelante y no hay ni cansancio, ni bajas, ni nada. Hay que dar la cara y pensar que podemos ganar. Cuanto más lo pensemos y más creamos, más opciones tenemos hasta que lleguemos a Murcia, que tendremos aún más. El lunes tenemos que ser más competitivos de lo que lo hemos sido hoy", comentó.

Sobre el primer choque, en el que perdieron por 84-76, declaró: "Estoy bastante satisfecho con bastantes cosas del partido. Sabemos perfectamente que hay momentos donde el Real Madrid en dos o tres minutos puede desequilibrar en situaciones que parecen que están controladas. Me gusta la ambición que tienen los jugadores para creer que pueden ganar al Real Madrid, pero también hemos de ser conscientes de que debemos hacer dos o tres cosas bastante mejor para llevarnos el 1-1 de aquí".

"Para mi hay cero reproches hoy también. Cualquier otro equipo cuando se pone 16 ó 17 puntos abajo, sabiendo que es una eliminatoria a cinco partidos abandona y no piensa en ganar. Ellos no, creen que pueden ganar y luchan hasta el final", señaló.

Asimismo, apuntó: "No creo que nos haya faltado físico en cuando a chispa, creo que teníamos más que ellos al principio, pero nos hemos quedado parados en diferentes momentos en los que hacíamos unas defensas fantásticas y nos cogía el rebote el que había fallado. Nos falta potencia en algunos momentos de peso, de bagaje, de que ellos tienen esa potencia física".

"Pero en chispa hemos estado mejor y vamos a estar mejor también el lunes. Llevamos día y medio recibiendo halagos y ahora tenemos que pensar en cómo competir aquí el lunes para poder ir a Murcia con la eliminatoria empatada", manifestó en sala de prensa. EFE

cmg/jl